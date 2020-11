Dans Minecraft, il y a maintenant aussi The Mandalorian et Baby Yoda

De la terre aux étoiles: le célèbre Minecraft s’ouvre sur le monde de Guerres des étoiles avec le nouveau DLC publié au cours des dernières heures sur le Minecraft Marketplace approprié. Le nouveau contenu peut être débloqué pour le prix de 1340 Minecon (la monnaie du jeu équivalant à 15-20 euros), et est un gigantesque mashup qui combine le monde carré typique de Minecraft avec les galaxies lointaines de Star Wars. Nous disons gigantesque parce que le DLC apporte au jeu des cartes, des bandes sonores, des skins et des objets de la trilogie originale du film George Lucas (Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir; Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque; Star Wars : Episode VI – Return of the Jedi), mais aussi de Le mandalorien, l’une des séries les plus réussies de la plateforme Disney Plus, dont la deuxième saison est toujours en cours.

En détail, la nouvelle extension publiée par Microsoft comprend 12 planètes, parmi lesquels Tatooine, Endor, Hoth, Nevarro et Sorgan, accessibles via l’hyperespace. En ce qui concerne les skins des personnages, cependant, en plus des emblématiques Luke Skywalker et Leia Organa, le mandalorien et le petit Baby Yoda font leur apparition, pour un total de 36 peaux. Enfin, les joueurs et joueurs ont à leur disposition plusieurs véhicules issus de l’imaginaire de Star Wars, tels que Speeder et X-Wing, en plus du véhicule caractéristique utilisé par le Mandalorien.

L’attention aux détails est évidente dans la bande-annonce: l’atmosphère de Star Wars revit parfaitement entre les lignes angulaires de Minecraft. Outre la musique et les effets sonores, les réglages et les skins des personnages, ce soin se manifeste également dans le réutilisation des scènes désormais devenu historique, tiré des films qui les ont rendus immortels guerres des étoiles entre l’Empire et la rébellion. Le but du nouveau DLC est en effet de plonger ceux qui jouent dans le monde de Star Wars, de leur permettre de vivre leur propre épopée spatiale, grâce à l’immense liberté qui caractérise Minecraft depuis plus de dix ans.