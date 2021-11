La star de Cinquante Nuances de Grey, Jamie Dornan, fait pression pour un rôle de super-héros

S’il y a des acteurs qui boudent encore l’idée d’apparaître dans un film Marvel, la grande majorité attend avec impatience l’appel aux armes qui les verrait rejoindre l’élite du MCU et il semble que Cinquante nuances de gris la star Jamie Dornan est l’un d’entre eux. Il semble également que ses aspirations à devenir un super-héros aient déjà commencé à faire un pas dans la bonne direction car il a déjà parlé au patron de Marvel, Kevin Feige, de la réalisation de son ambition.

Au cours d’une longue interview avec le New York Times, Dornan a discuté de ses espoirs futurs et les a comparés à la transformation que son ami Robert Pattinson a subie entre son idole adolescente crépuscule jours et son prochain rôle de Batman.

« Je mentirais si je n’admettais pas que j’ai l’impression que lui et son peuple l’ont joué très intelligemment. Tout ce qu’il a fait depuis Twilight a été vraiment intelligent et magnifiquement conçu. Et ces films ne sont pas financés en son nom s’il pas été dans ces films qui ont rapporté des milliards de dollars. »

Continuant de discuter de la façon dont, après être devenu une idole pour les fans féminines grâce à son rôle de Christian Grey, Dornan a déclaré qu’il pourrait voir un rôle de super-héros aider à élargir sa base de fans à un nouveau public d’une manière qu’il n’a pas pu atteindre jusqu’à présent.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Qu’ai-je fait, trois films de guerre ? On pourrait penser que cela pourrait aider un peu ma cause avec les hommes hétérosexuels, mais probablement pas. Je pense que vous devez être dans ce monde de la bande dessinée pour vraiment attirer leur attention. Je Je suis plus ambitieux que je ne l’ai jamais laissé entendre auparavant. C’est comme une nécessité de livrer et de fournir, très homme des cavernes : je dois réussir pour ces précieuses petites personnes. De plus, depuis la mort de mon père, cela a allumé ce feu supplémentaire en moi , ce brûleur supplémentaire de vouloir réussir. »

Dornan a récemment parlé de son Cinquante nuances de gris rôle et comment il regarde en arrière et comment cela a été une décision difficile de prendre ou non le rôle du phénomène érotique souvent ridiculisé. Il a expliqué: «Il doit y avoir une acceptation d’agir, de prendre des emplois, que vous n’avez finalement pas le contrôle de certaines choses. Mais vous savez dans quoi vous vous engagez et j’ai passé beaucoup de temps à me demander si je devais prendre le Cinquante nuances rôle. »

Il a ajouté : « Parfois, vous pouvez être agréablement surpris, parfois vous pouvez être amèrement déçu. Prenez ce projet [and] vous savez que des tas de gens vont le détester – le détester – avant même de l’avoir vu. Pourquoi? Parce que, devinez quoi ? La majorité des gens détestaient les livres. Et je ne dis pas que je ne comprends pas pourquoi ces livres étaient si puissants pour des millions de personnes, mais vous n’allez pas voir des livres horriblement critiqués se transformer en films qui seront acclamés par la critique. Vous avez affaire au même matériau. C’est la matière première que nous avions.

À long terme, cela ne semble pas avoir trop endommagé les perspectives d’avenir de Jamie Dornan, et si l’univers cinématographique de Marvel a toujours besoin de nouvelles stars, il y a très peu de choses à suggérer qu’il n’obtiendra pas son souhait de super-héros dans le futur. . Cette nouvelle nous vient du New York Times.





Quel Spider-Man sauve MJ dans la bande-annonce de No Way Home ? Peter Parker d’Andrew Garfield trouvera-t-il la rédemption en empêchant le MJ de Zendaya de subir un sort similaire à celui de Gwen Stacy d’Emma Stone ?

Lire la suite





A propos de l’auteur