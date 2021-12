Jeremy Clarkson licencie sauvagement le successeur de Top Gear, Paddy McGuinness

Paddy a répondu : » La même chose qui est arrivée à Vitesse supérieure JC. Nouveau personnel, cotes plus élevées. »

La même chose qui est arrivée à Top Gear JC. Nouveau personnel, cotes plus élevées. Je t’aime

S’adressant au Sun, l’homme de 61 ans a déclaré: « Je ne savais pas qui était l’homme qui hébergeait Question de Sport a été. Je me suis dit ‘Qu’est-ce que je regarde, bordel ? Quel est ce programme ?’

« Et puis il s’est avéré que l’homme au milieu de tout cela fait Vitesse supérieure. «

N’ayant apparemment pas su qui était McGuinness, Clarkson a déclaré qu’il avait par la suite fait des recherches et a conclu qu’il semblait « assez gentil » – mais il pense toujours Question de Sport est l’ombre de ce qu’elle était autrefois.

Il a poursuivi: « Ce n’est que plus tard que j’ai réalisé que c’était Martin McGuinness, oh non, c’est l’IRA. Paddy McGuinness.