Citizen CZ Smart: Wear OS et Snapdragon Wear 3100 pour la première smartwatch de l’entreprise

Citizen est l’une de ces marques horlogères de longue date. Elle crée des montres analogiques depuis plus de 100 ans et ce n’est que presque fin 2020 que la société a osé lancer sa première smartwatch. C’est ainsi que le Citizen CZ Smart, une montre intelligente avec Wear OS, processeur Snapdragon Wear 3100, assez grande et avec un boîtier en acier inoxydable.

L’appareil peut déjà être réservé aux États-Unis, où il vaut 395 € (environ 332 euros à changer), bien qu’il ne commencera à être expédié qu’à la mi-décembre. Est disponible en couleur noire, rouge et bleue et, pour le moment, on ne sait rien de son arrivée sur le marché international. Si nous le faisons, nous mettrons à jour le texte pour refléter le prix en euros et sa disponibilité.

Fiche technique Citizen CZ Smart

CITIZEN CZ SMART TAILLE DE BOÎTE 46 millimètre ÉCRAN AMOLED 1,28 pouces

Résolution 416 x 416 pixels PROCESSEUR Snapdragon Wear 3100 MÉMOIRE RAM Pour déterminer STOCKAGE INTERNE 8 Go BATTERIE Pour déterminer

Jusqu’à 24 heures CONNECTIVITÉ GPS

Wifi

Bluetooth

NFC ÉTANCHE 3 guichets automatiques CAPTEURS Capteur de fréquence cardiaque

Baromètre

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Acier inoxydable 316

Surveillance du sommeil

Compatible avec les applications Google Play

Orateur

Microphone PRIX 395 dollars (332 euros à changer =

L’esthétique d’une montre traditionnelle, mais avec WearOS

Citizen est un fabricant spécialisé dans les montres conventionnelles et a souhaité en garder l’essence dans ses nouvelles smartwatches. Nous avons donc un Boîtier en acier inoxydable 316 de 46 mm avec un design typique des montres analogiques. Dans la zone latérale, nous avons deux boutons et une roue avec laquelle, comme prévu, nous naviguons dans les menus et les applications que le système d’exploitation nous offre.

Le bracelet mesure 22 millimètres, donc en principe, il ne devrait y avoir aucun problème à le changer pour d’autres que nous avons à la maison ou que nous achetons séparément. Celui inclus dans la boîte dépend du modèle que nous choisissons, car ceux avec des détails rouges ou bleus ont un bracelet en silicone et seul le noir a un bracelet en métal.

Quant à l’écran, Citizen a opté pour un Panneau AMOLED de 1,28 pouces, ce qui signifie que les cadres occupent une bonne partie de l’avant si l’on tient compte du fait que le boîtier mesure 46 millimètres. Sa résolution est 416 x 416 pixels, pas mal, et évidemment c’est tactile. Si nous inversons la tendance, nous verrons le capteur de fréquence cardiaque et le système de charge, mais pas d’oxymètre de pouls, un capteur de plus en plus courant dans les appareils portables.

Et maintenant que nous parlons de capteurs, parlons des composants. L’appareil monte le processeur Snapdragon Wear 3100 (pas le nouveau Wear 4100) et 8 Go de stockage interne. Le citoyen n’a pas divulgué l’ampérage de la batterie, mais s’assure simplement que offre jusqu’à 24 heures d’autonomie. Le système d’exploitation est Wear OS, il est donc compatible avec iOS et Android, ainsi qu’avec les applications du Google Play Store (voir Spotify ou Strava).

En tant que bonne montre intelligente avec Wear OS, la Citizen CZ Smart est capable de montre-nous les notifications et les appels au poignet. Il est à noter que ce n’est que sur Android que nous pouvons répondre aux notifications, mais c’est à vous de décider s’il sera possible d’accepter ou de raccrocher des appels sur iOS. L’appareil surveille également nos séances de sommeil et de sport, car ayant Wear OS, il est compatible avec Google Fit.

Citizen CZ Smart versions et prix

Comme nous l’avons déjà dit, le Citizen CZ Smart a été lancé aux États-Unis et pour l’instant nous ne savons pas s’il atteindra d’autres marchés. Le prix de la montre est 395 € (environ 332 euros à changer) et est disponible en noir / rouge, bleu et noir. Seul ce dernier a le bracelet en acier inoxydable dans le boîtier. Dans le cas où il atteint d’autres marchés, nous mettrons à jour les prix et les informations pertinentes.