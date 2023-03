Mayans MC se prépare pour sa dernière saison avec la date de la première de mai

FX a publié une nouvelle bande-annonce pour la cinquième et dernière saison à venir de Mayas MC La série, qui a été créée en 2018, est une retombée du drame populaire des motards Fils de l’anarchie. Créé par Elgin James et Kurt Sutter, le spin-off a gagné un public dévoué depuis ses débuts. Bien qu’il n’ait peut-être pas duré aussi longtemps que son prédécesseur, qui a duré sept saisons, Mayas MC a tout de même réussi à se faire un nom dans le paysage télévisuel encombré. L’émission a été saluée pour sa capacité à se tenir debout tout en rendant hommage à la série originale, et pour son exploration de thèmes tels que la famille, la loyauté et les conséquences de la violence.

Dans la bande-annonce, les téléspectateurs voient un nuage sombre descendre sur le gang de motards mayas, créant une atmosphère inquiétante et inquiétante. Le teaser se termine par une photo d’EZ Reyes, le personnage principal de la série, attrapé par un squelette à l’intérieur du nuage. En plus des visuels captivants, la bande-annonce révèle également que la dernière saison de Mayas MC. sera présenté en première le 24 mai. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.





Mayans MC accélère pour son dernier tour avec la cinquième saison à venir

20ème Télévision

Avec la prochaine saison finale, les fans peuvent s’attendre à ce que les enjeux soient plus élevés que jamais alors que les Mayas font face aux représailles d’autres clubs de motards et aux prises avec des luttes de pouvoir internes. La description officielle de la saison 5 est la suivante :

«Une fois le golden boy avec le rêve américain à sa portée, EZ, son frère Angel (Cardenas) et le reste du Santo Padre MC font face à des représailles d’autres chapitres après une tentative infructueuse de s’aligner sous un seul roi. Pendant ce temps, EZ et Angel se sont éloignés de leur père Felipe (Olmos) après une trahison déchirante.

L’une des principales forces de Mayans MC est sa distribution talentueuse. JD Pardo incarne EZ Reyes. Clayton Cardenas joue Angel Reyes, le frère d’EZ et membre à part entière du club. Michael Irby joue le rôle de Bishop, le président de la Santo Padre Charter, tandis que Raoul Max Trujillo incarne Taza, le vice-président de la Santo Padre Charter. Emilio Rivera, qui reprend son rôle de Marcus Alvarez de Sons of Anarchy, ajoute de la gravité au casting en tant qu’ancien président des Mayas.

Lors de l’annonce du renouvellement de l’émission, Nick Grad, président de la programmation originale chez FX Entertainment, a déclaré que « les Mayas se sont battus pour le respect, le territoire et le pouvoir au cours de quatre saisons intenses qui ont préparé le terrain pour une cinquième saison explosive qui testez leur survie même sous la direction nouvellement revendiquée de « EZ ». Elgin James et l’équipe créative, les brillants acteurs, l’équipe et nos partenaires de 20th Television ont incité les fans à revenir pour plus, et nous sommes prêts à faire ce voyage avec eux pour une autre saison. »

Mayas MCLe dernier tour de 10 épisodes de débutera avec une première en deux épisodes sur FX à 22 h HE le mercredi 24 mai.