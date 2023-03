Liste des acteurs et personnages de « The media assassin »: qui est qui dans la série Netflix

Réalisé par Henri Chang et Henri Chang, « The Media Killer » (« Copycat Killer » en anglais) est un drame Thriller Netflix taïwanais qui suit un tueur en série qui déchaîne le chaos dans une ville. Pour attraper le manipulateur, un jeu de poursuite risqué est mis en branle.

La série qui a été créée sur la plateforme de streaming populaire le 31 mars 2023 est basée sur le célèbre roman policier « Mohou-han » de l’écrivain japonais Miyuki Miyabe, qui a déjà été adapté en une série de films japonais. .

« Le tueur des médias» compte 10 épisodes et un casting composé de Chris Wu, Ko Chia Yen, Tuo Chung Hua, Jack Yao, Fandy Fan, Cammy Chiang, Xia Teng Hong, Ruby Lin, Tang Sheng Rong et Deven Ho. Mais qui est qui dans La nouvelle série asiatique de Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES « THE MEDIA KILLER »

1. Chris Wu dans le rôle de Guo Xiao Qi

Kang Ren Wu, également connu sous le nom de Chris Wu, est connu pour des projets comme « Light the Night », « White Ant », « A Touch of Green », « Wake Up » et « The Ghost Bride ». Il joue Guo Xiao, The procureur d’homicide expérimenté et vétéran essayant de résoudre une série de meurtres commis par quelqu’un utilisant les médias pour attirer les procureurs et la police.

Chris Wu dans le rôle de Guo Xiao Q dans la série taïwanaise « The Media Killer » (Photo : Netflix)

2. Ko Chia Yen dans le rôle de Hu Yun Hui

Ko Chia Yen, connue sous le nom d’Alice Ko ou Alice Ke, est une actrice taïwanaise qui a joué dans des séries telles que « Office Girls », « Marry Me, Or Not? », « La Grande Chaumière Violette » et « Someday Or One Day » , assume le rôle de Hu Yun Hui.

Ko Chia Yen dans le rôle de Hu Yun Hui dans la série taïwanaise « The Media Killer » (Photo : Netflix)

3. Tuo Chung Hua dans le rôle de Lin Shan Yong

Tuo Chung Hua, qui a participé à des productions telles que « Zodiac Killers », « The Day the Sun Turned Cold », « The Christ of Nanjing », « July Rhapsody », « Island of Fire », « The Warrior and the Wolf » et « Plant Goddess » joue Lin Shan Yong dans « Le tueur des médias”.

Tuo Chung Hua dans le rôle de Lin Shan Yong dans la série taïwanaise « The Media Killer » (Photo : Netflix)

4. Cammy Chiang dans le rôle de Lu Yi Zhen

Cammy Chiang, qui faisait partie de séries telles que « A Boy Named Flora A », « 20 zhi hou », « Dancing to Silence » et « Tóng huà shì jiè », joue Lu Yi Zhen dans la série taïwanaise Netflix.

Cammy Chiang dans le rôle de Lu Yi Zhen dans la série taïwanaise « The Media Killer » (Photo : Netflix)

5. Fandy Fan dans le rôle de Shen Jia Wen

Fandy Fan, qui est apparue dans des séries télévisées telles que « As the Bell Rings », « Mission Perfection », « The Teenage Psychic 2 », « More than Blue: The Series », « Heaven on the 4th Floor », « Women in Taipei » et « Ah non ! Here Comes Trouble », donne vie à Shen Jia Wen.