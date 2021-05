« Shingeki no Kyojin »: 5 raisons pour lesquelles l’histoire de « Attack on Titan » ne devrait pas continuer

Hajime isayama a enfin terminé l’histoire de la Légion de reconnaissance avec le dernier chapitre de «Shingeki no Kyojin», Mettre fin à la guerre entre la nation de Marley et les Eldiens qui avaient terrorisé le monde pendant des générations avec la puissance des Titans. En fin de compte, le protagoniste qui s’est battu pour être un héros a fini par devenir un génocide pour le bien de son peuple.

Alors que l’anime conclura son histoire au début de l’année prochaine, MAPPA promet de conclure l’histoire après la finale culminante de la première partie de la saison quatre, dans laquelle Eren Jaeger regarda les forces de Marley dirigé par Reiner, également connu sous le nom de Titan blindé.

Cependant, le manga a déjà bouclé l’histoire de « L’attaque des Titans», Donner aux fans une fin qui divise de nombreux fans lorsqu’il s’agit de savoir si cela a finalement été satisfaisant en ce qui concerne le parcours de Eren, Armin et Mikasa.

Bien qu’il n’y ait pas de suites ou de retombées dans les œuvres de la série, « Shingeki no Kyojin»Sera sûrement discuté pour les années à venir. Pourtant, les fans ont trouvé de bonnes raisons pour que la franchise ne continue pas, maintenant ainsi la fin que son auteur a imaginée après plus de 11 ans de travail.

5 RAISONS POUR LESQUELLES «SHINGEKI NO KYOJIN» NE DOIT PAS CONTINUER

1. Eren est décédé, il ne servirait donc à rien de continuer

Eren veut profiter de l’influence des Jaegeristes pour utiliser le pouvoir du Titan fondateur (Photo: Crunchyroll)

Eren était le personnage principal et le dernier antagoniste de la série, et ce serait étrange si « L’attaque des TitansContinuera sans lui. Bien que les fans aient été trompés en pensant qu’il est mort au début de la manche après avoir été mangé par un Titan, et il y avait des arcs dans lesquels d’autres personnages jouaient un rôle plus important, mais Eren cela faisait encore partie de l’histoire d’une certaine manière.

De nombreux lecteurs n’ont pas aimé la fin de son arc, car il a finalement avoué ce qu’il ressentait après des années à faire semblant de ne pas avoir d’émotions. Avec la haine qu’il a reçue après un seul chapitre et le rôle qu’il a joué tout au long de la série, il serait peut-être préférable que l’histoire se termine ici pour que les lecteurs puissent continuer à avancer, tout comme lui.

2. Tous les titans sont partis pour toujours

Les Titans qui ont été convertis sont à nouveau humains (Photo: Kodansha)

Comme tout le monde peut dire, d’après le nom de la série, que les Titans sont une partie importante de « L’attaque des Titans», Et si plus de chapitres venaient au manga, il serait étrange que les Titans partent complètement. Quand le Arc du soulèvement, Les Titans Ils n’étaient plus aussi importants qu’avant dans la série, mais ils étaient toujours nécessaires.

Maintenant, non seulement tous les Titans ont disparu, mais les humains qui pourraient déjà devenir Titans ils ne peuvent même pas utiliser leurs capacités, faire des personnages comme Reiner Oui Armin sont uniquement humains, ce qui supprime certaines des choses qui ont initialement intrigué les lecteurs.

3. Peu de choses pourraient être plus grandes que «The Rumble»

Le grondement de la Terre anéantit tout, des bâtiments aux personnes (Photo: Kodansha)

Le Titan fondateur a toujours été l’être le plus puissant de la franchise depuis sa naissance Ymir Fritz jusqu’à ce que Eren est devenu son héritier. Il était capable de modifier les souvenirs, de contrôler Eldiens et autres Titans et une fois Eren en a pris le contrôle, a tué le 80% de l’humanité.

Une fois parti, il n’y a pas de plus grand pouvoir et toute bataille future dans la série se sentirait inférieure à celle qui a eu lieu dans les chapitres suivants. Les guerres de la série porteraient désormais de nombreuses similitudes avec celles de la vie réelle, dont aucune n’a coûté autant de vies que Eren, ce qui rend presque impossible d’écrire une plus grande bataille finale.

4. Les spin-offs sont rarement meilleurs que les séries originales

Les retombées de « Shingeki no Kyojin » n’ont pas été aussi populaires que l’anime original (Photo: Wit Studio)

Une suite du manga ne sera peut-être pas annoncée de sitôt, mais il y a eu plusieurs préquels et spin-offs. « Avant la chute«Était le plus long dess spin-offs, avec 17 volumes libéré de 2013 à 2019. Il a eu lieu des décennies avant la série principale et a suivi certaines des premières aventures de la Légion de reconnaissance.

Autres les retombées, Quoi « Pas de regrets« Y »Filles perdues« En savoir plus sur les personnages principaux de la série, y compris Annie et les Ackerman. Bien que les fans aient apprécié ces histoires, elles n’étaient pas aussi bonnes que l’original, et il serait regrettable que les futures retombées ne répondent pas aux attentes des lecteurs.

5. Hajime Isayama a d’autres projets

Hajime Isayama a d’autres projets après « Shingeki no Kyojin », il veut ouvrir un spa (Photo: Kodanhsa)

Même avant la sortie du dernier chapitre, Isayama a déclaré que travailler sur un autre manga n’était pas son prochain objectif. Au lieu de cela, vous voulez avoir votre propre spa. Après tout ce qu’il a fait pour les fans au cours de la dernière décennie, ils doivent respecter ce qu’il veut et laisser la série se terminer jusqu’à ce qu’il veuille continuer l’histoire ou jusqu’à ce qu’un autre écrivain prenne le relais, tout comme avec les retombées.