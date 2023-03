Le film le plus rare de Ryan Gosling à regarder

in

Cinéma

L’acteur de Drive et Barbie se caractérise comme un artiste de la méthode. Dans ce film, il a absolument tout donné.

© IMDbRyan Gosling.

Ryan Gosling Il est l’un des principaux acteurs de Hollywood Actuellement. A 42 ans, il mène une longue carrière dans l’industrie du divertissement, ayant travaillé dès son plus jeune âge sur des fictions telles que As-tu peur du noir ? et se forger en tant qu’acteur au fil du temps.

S’il y a quelque chose qui caractérise goslin quand il s’agit d’interpréter un rôle, c’est sa méthode. L’acteur applique cette technique à chaque travail pour améliorer ses compétences en tant qu’interprète et donner une performance plus authentique et réaliste. Tourner avec lui signifie pratiquement ne pas connaître sa vraie personne.

L’un des films les plus rares de la filmographie de Ryan Gosling est Lars et la vraie filledirigée par Craig Gillespie. Dans ce film, l’acteur a tout donné pour jouer le rôle principal, livrant une performance mémorable que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures de sa carrière, mais aussi l’une des plus étranges.

Dans Lars et la vraie fille, goslin Il joue Lars, le protagoniste. Il s’agit d’un jeune homme solitaire qui tombe amoureux d’une poupée gonflable. Le film suit l’histoire de Lars alors qu’il navigue dans la vie avec sa « petite amie » et comment sa communauté se rassemble pour l’aider à surmonter ses problèmes émotionnels.

+Le film de Ryan Gosling que tout le monde attend cette année

Si nous parlons de films Ryan Gosling nous ne pouvons pas laisser de côté la première tant attendue de ce 2023. L’acteur sera la co-vedette dans Barbie. L’intrigue du film est centrée sur la poupée emblématique, interprétée par margot robbiequi est chassée de sa ville de plastique parfaite et se lance dans une aventure dans le monde réel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?