Matt Damon est le jeu pour Ocean’s 14 chaque fois que le réalisateur Steven Soderbergh est prêt pour ça

Matt Damon, en tournée de presse pour son nouveau film Eau plate, déposé par Bonjour Amérique, et on lui a demandé s’il accepterait de participer à ce qui sera certainement un succès, Ocean’s 14. Il a été discuté et plaisanté par certains. Sa réponse était inattendue.

« Il appartiendrait toujours à Steven Soderbergh s’il y avait une histoire », a déclaré Matt Damon. « Nous avons perdu quelques-uns de nos membres, nous devrons donc le découvrir, nous sommes un gang épuisé maintenant », faisant référence aux costars Bernie Mac et Carl Reiner, décédés depuis. .

Le premier de la trilogie , Ocean’s Eleven voit Danny Ocean (George Clooney) vouloir marquer le plus gros cambriolage de l’histoire. Il combine une équipe de onze membres, dont Frank Catton (Bernie Mac), Rusty Ryan (Brad Pitt) et Linus Caldwell (Matt Damon) entre autres. Leur cible ? Le Bellagio, le Mirage et le MGM Grand. Tous les casinos appartiennent à Terry Benedict (Andy Garcia) qui est l’amant de l’ex-femme d’Ocean, Tess (Julia Roberts). Ils prévoient d’entrer secrètement et de sortir avec 150 millions de dollars. Un nouvel opus nécessiterait encore une fois de rassembler le groupe de stars incontestées comme George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy García, Julia Roberts, Casey Affleck, Elliott Gould, Al Pacino, la liste est longue sur.

Lorsqu’on a demandé à Don Cheadle récemment, il a répondu: « Nous en parlions, puis Bernie est décédé, et très rapidement, nous nous sommes dit: » Non, nous ne voulons pas le faire « », se souvient Cheadle, qui a joué le rôle de British Basher expert en explosifs. « Mais je viens de faire un film avec Stephen et il a dit: » Je pense qu’il y a peut-être un moyen de le refaire. J’y réfléchis. » Et ça n’est pas allé beaucoup plus loin que ça. Mais je ne sais pas ; je ne sais pas qui tous seraient dedans. J’imagine que le groupe principal d’entre nous y serait. Ce serait intéressant à voir.

Cette année marque le 20e anniversaire de Onze de l’océan.Les acteurs sont devenus réalisateurs, ambassadeurs ; ces gens ont cinq projets de talent. Il faudrait un effort sérieux et concentré pour coordonner et cultiver une histoire pour les rassembler tous. Tout en acceptant son prix du meilleur acteur de soutien pour Il était une fois… à Hollywood, Brad Pitt a donné au public une liste de ses objectifs de vie personnels pour aller de l’avant en disant que « les objectifs dans la vie sont maintenant assez simples », car il a énuméré « être heureux » et « rester en bonne santé ». Le but final de sa liste, cependant, Pitt a plaisanté en disant qu’il espère éviter « une situation financière où je dois faire L’océan 14. On verra », a-t-il plaisanté.

Je ne peux pas imaginer après vingt ans que ce ne serait pas génial. Ils ont tous eu la chance de grandir et de ruminer sur tant d’histoires. Et vous ne pouvez pas me convaincre que l’idée de réunir le gang pour une autre escapade à travers les belles capitales d’Europe ala Les douze de l’océan, ou même une fête sans fin à nouveau à Las Vegas ne ressemble pas à une explosion. Allez gang, embrasse les dés ! Cette nouvelle arrive de People.com.

Thèmes : Océans 8