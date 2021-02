« Shingeki no Kyojin »: qui est Nikolo

Le dernier épisode de « Shingeki no Kyojin« C’est le titre »Balle de tueur»Avec raison: Sasha Blouse est décédée dans ce chapitre victime d’un tir de Gabi Braun. Elle et Falco étaient montés dans le dirigeable du Recon alors que personne ne regardait, et Jamie a pu tirer avec son fusil avec une grande précision, mettant fin à la vie de Sasha.

Elle était l’un des personnages principaux de toute la franchise, en faisant partie légion 104 des Forces d’entraînement près de Connie, Eren, Mikasa, Jean, Armin, Bertholdt, Annie et d’autres. Pour beaucoup, c’était aussi leur préférée, car elle souriait toujours avec cette faim compulsive qui la caractérisait.

Maintenant, le prochain épisode de « L’attaque des Titans« Montrera ce qui s’est passé après la capture de Gabi, Falco et la découverte du plan Zeke, qui était de mèche avec Eren et les membres de la troupe de reconnaissance. Dans cet épisode, un nouveau visage apparaîtra: Nikolo (dans certaines traductions, il s’appelle Nicolo ou Niccolo)

Qui est-ce Nikolo et pourquoi est-ce si important dans l’histoire? Son apparence explique de nombreuses inconnues sur les habitants de Marley, l’état du Île Paradis et un passé de Sasha que seuls ceux qui ont lu le manga connaissent. FAIS ATTENTION! Il y aura des spoilers plus tard lors de la révélation de votre histoire, vous êtes donc averti.

QUI EST NIKOLO DE «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Nicolo est utilisé par Hange pour capturer les autres guerriers Marley (Photo: SNK)

Nikolo est un soldat de Marley qui a servi pendant un certain temps dans les forces navales du pays lorsque toute l’opération Paradis Island a été confiée à Reiner, Annie, Bertholdt et Marcel. Comme on le sait, la mission a échoué, alors les officiers marleyens ont envoyé des navires sur l’île pour vérifier leur statut.

Il faisait partie de la première flotte de reconnaissance qui est arrivée sur l’île, afin que plus tard les principaux navires puissent arriver en toute sécurité. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que le Titan d’attaque d’Eren les attaquerait dans la baie, détruisant toute la flotte principale et seuls les membres des premiers navires Maleyan restaient en vie.

Hange Zoe a utilisé Nikolo pour forcer les autres à coopérer, le prenant en otage et le menaçant avec une lame. Malgré cela, il a crié de toutes ses forces pour que son capitaine tire, même s’il est mort, dans le but d’éliminer les démons de Paradise Island. Un an après cet incident, Nikolo est devenu le chef cuisinier du port.

Nikolo est vraiment désolé pour la mort de Sasha, ils sortaient peut-être ensemble (Photo: SNK)

Une fois, il rencontra Sasha lorsque la Légion passa par le port pour manger. Nikolo a été surpris par la passion de Sasha pour la nourriture, en particulier en essayant les nouvelles saveurs qu’il préparait avec des éléments de la mer. Finalement, ils passeraient plus de temps ensemble et certains fans pensent même qu’ils ont eu une relation amoureuse.

Cela a été confirmé par Kaya dans le chapitre 111 du manga « Shingeki no Kyojin ». Kaya était la fille qui avait sauvé Sasha de la mort d’un Titan, alors elle est devenue sa petite sœur en étant adoptée par son père. Elle a dit à Falco et Gabi qu’apparemment Nicolo et Sasha sortaient ensemble, mais rien n’est confirmé au-delà de ce petit soupçon.

Sasha a surpris Nikolo avec son énorme appétit (Photo: Mappa Studio)

Nikolo est également important car il est chargé d’apporter du vin à tous les militaires de Marley qui se trouvaient sur la côte, un ordre que Yelena lui a donné. Il sait qu’ils auraient pu mettre quelque chose dans le vin (le liquide céphalo-rachidien de Zeke), mais décide de suivre les ordres et de devenir complice d’elle et de Zeke.

Plus tard, il rencontre même Gabi et Falco, jouant dans l’une des scènes les plus dures de la franchise lorsqu’il découvre que l’un d’eux a tué Sasha. Il essaie de tuer Gabi, mais demande au père de Sasha de le faire. Il décide de ne pas le faire, alors Nikolo les laisse partir, pas avant de leur avoir donné une bonne raclée.