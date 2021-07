Lucasfilm embauche un youtuber après un travail de montage impressionnant

La fin de la deuxième saison de « The Mandalorian » a apporté une grande vague de nostalgie et d’excitation parmi les fans de « Star Wars », bien qu’il y ait eu aussi quelques critiques parmi les téléspectateurs les plus pointilleux, qui n’ont pas tardé à souligner l’irréel apparition sur le visage rajeuni de Luke Skywalker, à nouveau joué par Mark Hamill.

Grâce à sa chaîne YouTube, le créateur de contenu connu sous le pseudonyme Shamook est devenu viral en raison des corrections apportées dans cette séquence avec l’utilisation de la technologie deepfake à travers une vidéo qui a rapidement réussi à devenir virale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sophia Di Martino parle du récit d’amour dans « Loki »

Loin d’être gênée par l’utilisation de matériel enregistré, l’équipe de Lucasfilm, la maison de production à l’origine de la franchise, aurait été tellement satisfaite de ce travail de montage au point de prendre la décision de donner au youtubeur un espace dans leur équipe de monteurs, confirmant la nouvelle par une déclaration sur IndieWire l’accueillant dans « Industrial Light and Magic ».

« Industrial Light and Magic est toujours à la recherche d’artistes talentueux et en fait, ils ont embauché l’artiste auquel il est fait référence en ligne sous le nom de Shamook », a déclaré un représentant de Lucasfilm, qui a souligné l’intérêt de la société pour l’application de nouvelles technologies au travail d’animation en studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Matt Ryan ne jouera plus Constantine dans le « Arrowverse »

Shamook a confirmé son nouveau poste à la tête de Lucasfilm à travers une nouvelle vidéo publiée sur sa plateforme YouTube remerciant ses abonnés pour leur soutien dans la croissance de sa chaîne. Jusqu’à présent, son travail de montage sur la finale de « The Mandalorian » compte un peu plus de deux millions d’abonnés.

Récemment, Disney+ a annoncé la sortie d’un nouveau documentaire consacré exclusivement à la fin de la deuxième saison de « The Mandalorian », un épisode dans lequel a eu lieu le retour acclamé du jeune Skywalker dans la franchise. Ce 25 août, les fans de la série pourront voir des interviews de l’équipe créative de la série et quelques notes sur son tournage.