Un artiste de Shang-Chi FX parle de la refonte d’Abomination avant le retour de She-Hulk

Il a fallu treize ans pour L’incroyable Hulk‘s Abomination revient dans le MCU avec une apparition inattendue dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, mais il n’était pas exactement comme les fans se souviennent de lui après avoir subi une refonte de conception au cours des années écoulées. Toujours joué par Tim Roth, Emil Blonsky a fait son grand retour dans un match en cage au club de combat souterrain de Xialing où il est vu affronter le sorcier des arts mystiques Wong, et n’a certainement rien perdu de son agressivité au fil des ans. Dominik Zimmerle de Trixter a parlé à Art of VFX du défi incroyable qui leur a été confié d’apporter une version mise à jour du personnage à l’écran.

« Nous étions incroyablement ravis lorsque nous avons discuté pour la première fois de la recréation d’Abomination pour Shang-Chi« , a déclaré Zimmerle. « Nous avons vu ce personnage pour la dernière fois en 2008 et avoir la chance de montrer notre point de vue était une perspective passionnante. Nous avons commencé avec Concept Art du département artistique de Marvel, l’actif original de 2008 et les références des développements les plus récents sur Hulk. Tout d’abord, nous avons commencé à détailler les informations que nous avons reçues du Concept Art fourni : nous avons cherché des références à ce à quoi chaque partie d’Abomination pourrait ressembler. Par exemple, quels matériaux devraient avoir les parties de la corne, comment les plaques se comporteront-elles sous la peau, qu’en est-il de ses nageoires. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Nous savons déjà que l’Abomination reviendra dans le prochain elle-hulk série, où il se retrouvera aux côtés de Tatiana Maslany et Mark Ruffalo dans les enjeux du monstre vert. Avec cette apparition déjà en route, l’équipe a dû trouver comment ramener le personnage à son apparence originale de bande dessinée avant le début de la série, et a également dû décider à quel point sa nouvelle apparence serait basée sur caractéristiques propres à Roth.

« Nous avons joué avec différents niveaux de mélange entre une représentation 3D du visage de Tim Roth et l’Abomination originale jusqu’à ce que nous trouvions quelque chose qui fonctionne », a déclaré Zimmerle, qui a une longue histoire avec Marvel ayant travaillé sur de nombreux films dont Les Vengeurs, Spider-Man : Retrouvailles, et Veuve noire. « Le superviseur VFX associé de la première phase de l’émission et grand fan de Marvel, Chris Smallfield, a été fortement impliqué dans cette partie du processus. Je pense que c’était un rêve devenu réalité pour lui. Nous avons ensuite sculpté un modèle autour de ce cadre et basé sur Les retours de Marvel, nous avons affiné les proportions et les formes à grande échelle jusqu’à ce que tout le monde soit satisfait de l’anatomie. »

Il a poursuivi : « Nous avons ensuite utilisé tout notre matériel de référence pour ajouter des détails de déplacement et de bosse et travaillé sur les textures à côté. En même temps, notre équipe de simulation de créatures a étudié la meilleure configuration pour la peau glissant sur les plaques sous-cutanées, que nous avons voir autour des biceps et des mollets. »

On ne sait pas encore quel rôle le personnage de Tim Roth jouera lorsqu’il apparaîtra dans la série auto-étiquetée « comédie légale » elle-hulk, mais avec des rumeurs suggérant que la série pourrait être la première des offres Disney + de Marvel à atterrir l’année prochaine, cela ne devrait pas tarder avant de le découvrir. Cette information nous vient de Art of VFX.





La bande-annonce de She-Hulk rend les fans de Marvel plus confus à propos du statut de Hulk Depuis qu’il est apparu en tant que Bruce Banner sur la scène à mi-crédit de Shang-Chi, l’état actuel de Hulk de Mark Ruffalo a été remis en question.

Lire la suite





A propos de l’auteur