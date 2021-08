Billy Porter réinvente la fée marraine de Cendrillon : « Il est temps de secouer les choses »

De son rôle de « Lola » dans la comédie musicale à succès « Kinky Boots », à son personnage primé aux Emmy Pray Tell dans la série pionnière « Pose », Billy Porter sait comment apporter le drame, le glamour et la réalité à couper le souffle. à chaque partie qu’il joue.

Porter devrait jouer le rôle de Fab G (anciennement connu sous le nom de la fée marraine) dans « Cendrillon » d’Amazon, une nouvelle version musicale de l’histoire traditionnelle présentée en première sur le site de streaming le 3 septembre 2021. L’héroïne, jouée par la pop star Camila Cabello est une jeune femme ambitieuse dont les rêves sont plus grands que le monde ne le permet. Le remake très attendu met également en vedette Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Missy Elliot et Pierce Brosnan.

Porter a déclaré AUJOURD’HUI que cette version de l’histoire bien-aimée est moderne et inclusive.

« Très souvent, nos vieux contes de fées peuvent être légèrement problématiques pour la consommation moderne », a déclaré Porter par téléphone. « Cette version en parle car elle concerne beaucoup l’autonomisation des femmes. En raison de la nécessité et de la nécessité de raconter diverses histoires. qui sont inclusifs.

Billy Porter dans le rôle de Fab G dans une scène de « Cendrillon ». Youtube

Le personnage Fab G de Porter est le parent féerique et sans sexe de Cendrillon, vêtu d’une superbe robe à paillettes orange et or, dans le plus pur style Billy Porter, qui est chargé d’aider Cendrillon à réaliser ses rêves.

L’acteur dit qu’il est honoré de faire partie de la vision du réalisateur Kay Cannon pour une nouvelle version de l’histoire classique. « Kay a regardé la Mère du dieu-fée et a dit: » Il est temps de secouer les choses « », a déclaré Porter. « Et je peux bénéficier et représenter un personnage pour la génération d’aujourd’hui à admirer, à divertir et à inspirer. »

Porter, 51 ans, n’est pas étranger à innover avec ses rôles d’acteur. En 2019, il a remporté un Emmy Award pour l’acteur principal exceptionnel dans une série dramatique pour son rôle dans la série FX « Pose », devenant le premier homme noir ouvertement gay à être nominé et à gagner dans n’importe quelle catégorie d’acteur principal.

Billy Porter assiste au gala du Met 2019 à New York. Taylor Hill / FilmMagic

« Pose » se vantait du plus grand casting transgenre jamais réalisé pour une série scénarisée, mais avec la fin de l’émission plus tôt cette année, Porter pense que son impact montre à l’industrie du divertissement et à la communauté LGBTQ ce qui est possible.

« Nous avons parcouru un long chemin et je suis reconnaissant d’avoir pu vivre assez longtemps et rester dans le jeu assez longtemps pour vivre cette vie telle qu’elle est », a-t-il déclaré. « Tout est possible. J’aime qu’il y ait un monde où tous les artistes queer puissent exister. Quand je me suis lancé dans ce métier dans les années 80, il était impossible de rêver, mais maintenant on peut rêver l’impossible.

Plus tôt cette année, Porter a ouvert une autre voie et a fait les gros titres en s’ouvrant sur le fait d’être séropositif pour la première fois depuis son diagnostic en 2007. Dans son interview exclusive avec le Hollywood Reporter, il a déclaré : « Oui, je suis la statistique, mais je l’ai transcendé. Voilà à quoi ressemble une personne séropositive maintenant. »

Interrogé par 45secondes.fr pour le mois de la fierté LGBTQ, la co-vedette de « Pose » de Porter, Dyllón Burnside, a déclaré qu’il était « heureux pour Billy et fier de lui ».

« Billy montre au monde que les gens peuvent vivre une vie pleine, belle, heureuse et réussie et vivre la vie de leurs rêves tout en étant séropositifs et c’est si important à voir », a ajouté Burnside. « Tant de magasins que nous J’ai entendu parler du VIH/SIDA a montré la douleur, la mort et le désespoir. Nous avons eu besoin pendant longtemps de changer le récit de la vie avec le VIH. Les gens vivent bien malgré leur diagnostic de VIH depuis longtemps. Je suis reconnaissant pour la bravoure de Billy de permettre à son histoire de changer le paradigme.

Des réalisations continues de « Pose », Leyna Bloom devenant le premier mannequin transgenre à faire la couverture de Sports Illustrated, et le succès révolutionnaire de Lil ‘Nas X, Porter se dit fier de voir les fruits du travail de sa génération porter leurs fruits.

« Il est temps que nous voyions une représentation moderne de » Cendrillon « . » BILLY PORTER

« De rien », dit-il, suivi d’un rire. « La génération qui a précédé s’est battue si fort pour avoir de l’espace, de l’agence et des ressources et une voix pour ces moments décisifs que nous voyons aujourd’hui et je ne pourrais pas être plus heureux. »

« Lil Nas X est mes rêves les plus fous qui se réalisent simplement parce qu’il est littéralement célébré pour être lui-même », a-t-il poursuivi. « C’est un changement majeur. Bien sûr, il est repoussé, mais il fut un temps où son imagerie et son art n’allaient pas voler. Je suis excité pour lui en tant qu’artiste et ce qu’il représente.

Dans le cadre de ses efforts pour être un vecteur d’autonomisation des jeunes filles, « Cendrillon » s’associe à Mercedes-Benz pour lancer une campagne qui célèbre les individus forts et promeut l’autonomisation des femmes.

Mercedes-Benz soutiendra cette initiative en amplifiant des histoires puissantes et en créant des systèmes d’assistance avec un contenu en ligne exclusif et un événement en direct appelé « Dressed for a Dream » le 28 août 2021 à 19 h 00 HNE, animé par Porter et l’acteur Jamie Chung . Le spectacle mettra en vedette des personnes qui viennent de divers horizons et qui ont des histoires de réussite inspirantes.

Également inspiré par le film et son personnage Fab G, Porter a travaillé avec Mercedes-Benz pour concevoir un « char » personnalisé à paillettes orange et or influencé par son personnage inspirant à la fois sur et hors de l’écran. Une Mercedes-Maybach S560, le « chariot » est doté de fauteuils de massage, d’une technologie unique en son genre, d’un enveloppement personnalisé étincelant pour mettre en valeur la palette de couleurs vibrantes de Fab G et d’autres éléments uniques.

« Il est temps que nous voyions une représentation moderne de » Cendrillon « », a déclaré Porter dans un communiqué partagé avec AUJOURD’HUI. « Je veux changer le monde et encourager les gens à croire qu’ils peuvent être qui et ce qu’ils veulent être, tant qu’ils restent fidèles à eux-mêmes. »

