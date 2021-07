Masters of the Universe: Revelation Saison 2 mettra en vedette Brutal He-Man Vs. SqueleDieu Batailles

La production semble tout à fait sur la bonne voie concernant la deuxième saison de Netflix Maître de l’Univers : Révélation, avec Kevin Smith fournissant une mise à jour prometteuse sur le développement de la série. Le créateur s’est tourné vers les médias sociaux pour assurer aux fans de la série de suites que tout se déroule comme prévu, confirmant que le score et le son sont tous maintenant en place, prêts pour la fin de la série.

Merci! @bearmccreary vient d’enregistrer la partition de l’orchestre en direct pour l’épisode 10 et nous avons terminé le mixage sonore sur l’Ep 8. Donc @MastersOfficiel Revelation Part 2 est officiellement verrouillé, presque emballé et prêt à partir ! (Et SPOILERS !!! Les deux combats He-Man vs SkeleGod sont brutaux.) https://t.co/mePwH5jtIC – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 25 juillet 2021

Avec la manière dramatique dont la première saison s’est terminée, Maîtres de l’Univers : Révélation les fans ont sans aucun doute envie d’un semblant de mise à jour concernant le retour de la série, avec Kevin Smith donner des mots positifs, en aidant, espérons-le, à l’attente qu’ils doivent maintenant endurer.

Maîtres de l’Univers : Révélation est une suite directe de la série originale chérie des années 1980 Maîtres de l’Univers. Mettant en vedette He-Man, Teela, Orko, Cringer et Man-At-Arms, l’histoire les présente en tant que gardiens de Castle Grayskull dans une bataille contre Skeletor, Evil-Lyn, Beast-Man et les légions de Snake Mountain. Mais après la mort de He-Man dans la bataille finale sauvant Eternia, c’est à Teela de résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante dans une course contre la montre pour empêcher la fin de l’Univers. Son voyage va enfin découvrir les secrets de Grayskull.

Avec une distribution de voix exceptionnellement talentueuse qui comprend Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Teela / Man-At-Arms, Lena Headey dans le rôle de Evil-Lyn « Lyn » / Majestra, Diedrich Bader dans le rôle du roi Randor, Trap Jaw, Alicia Silverstone dans le rôle de la reine Marlena, Chris Wood comme Prince Adam / He-Man, Liam Cunningham comme Duncan / Man-At-Arms, Kevin Conroy comme Mer-Man, Henry Rollins comme Tri-Klops, Jason Mewes comme Stinkor, Justin Long comme Roboto, Tony Todd comme Scare Glow , Phil LaMarr comme He-Ro et Mark Hamill comme Skeletor, la série a été développée par Kevin Smith et produite par Powerhouse Animation Studios.

La série prend la décision radicale de tuer ses personnages principaux He-Man et Skeletor dans l’épisode pilote, mettant l’accent sur Teela, un personnage mineur de la série originale. Alors que la première série a été acclamée par la critique et détient actuellement 94% très frais sur Rotten Tomatoes, le public a été beaucoup moins favorable à la vision de Smith, la direction radicale provoquant un tollé de He-Man les fans, dont beaucoup n’ont pas aimé voir le personnage mis à l’écart.

La mise à jour de la saison 2 de Smith taquine bien sûr plusieurs batailles épiques entre He-Man et Skeletor (maintenant connu sous le nom de SkeleGod), le créateur les décrivant comme « brutales », suggérant que l’icône des années 80 jouera un rôle beaucoup plus important dans le suivi séries. Cela suffira-t-il à apaiser les fans qui ont quitté la première saison en se sentant quelque peu trahis par la direction de la série ? Seul le temps nous le dira…

La première saison de Maîtres de l’Univers : Révélation est maintenant disponible sur Netflix après sa première le 23 juillet 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Le compte Twitter de Kevin Smith.

