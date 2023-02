Lâchez prise : tout sur Belmont Cameli et Emma Parrow

in

NETFLIX

Les deux célébrités se sont fait connaître dans le nouveau film qui est sur Netflix et ont captivé le public. Qui sont-ils dans la vraie vie ?

Belmont Cameli et Emma Pasarrow

cameli belmont et Emma Pasarow sont les personnages principaux de la nouvelle comédie romantique « Laissez-vous aller » trouvé dans Netflix et a réussi à conquérir le public qui aime les histoires d’amour. Durant le film, ces deux personnages vivent un été totalement différent puisqu’ils Auden (Pasarrow) rencontrer le mystérieux Éli (Caméli) qui l’aide à vivre des expériences qu’elle n’avait jamais vécues dans son adolescence.

Dans ce contexte, Auden tentera de passer son dernier temps libre avec ses amis avant d’entamer sa carrière universitaire. ‘Let Go’ est un film dramatique américain de 2022 écrit et réalisé par Sofia Alvárez, basé sur le roman du même nom de Sarah Dessen.

Cependant, la question que nous nous posons tous est qui sont ces célébrités dans la vraie vie ? Comment sont-ils devenus célèbres ? Depuis spoilersnous vous disons quelques détails que vous ne saviez pas.

Pour sa part Emma Passarrow est une actrice de cinéma et de télévision connue pour ses apparitions dans l’émission Super Pumped and Touch, ainsi que dans le film ‘Am I OK’?. La carrière professionnelle à l’écran de Pasarow a commencé en 2012, lorsqu’elle est apparue en tant que Tween Girl dans un épisode de la série dramatique de science-fiction Fox.

Puis, elle a disparu des écrans jusqu’en 2019 où elle a joué Mme Bell dans un court métrage dramatique.

cameli belmont

C’est un acteur américain, Cameli est né à Naperville, aux États-Unis, en février 1998. Sa première apparition à l’écran était dans ‘Saved by the Bells’. En plus de se consacrer au monde du théâtre, il a été mannequin pour Abercrombie & Fitch.

Le mannequinat n’était pas seulement pour lui un moyen de s’exprimer, mais cela l’a également aidé à rencontrer des gens de l’industrie du divertissement et à se faire connaître.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?