Mobiliser EZ-1. Le premier de la nouvelle marque de mobilité Renault

Renaulution, le plan de restructuration du Groupe Renault, a fait connaître la nouvelle organisation du groupe en quatre grandes business units: Renault, Dacia-Lada, Alpine et, en absolue nouveauté, Mobiliser. Cette dernière apparaît comme une nouvelle marque dans l’univers Renault, et se consacrera à proposer des services de mobilité, d’énergie et de données, en ciblant d’autres marques et partenaires.

La mission de cette nouvelle marque est de «proposer de nouvelles solutions de transport, pour les personnes et les marchandises, du point A au point B, avec ou sans voiture», répondant aux attentes des consommateurs, mais aussi à celles des entreprises et même villes et régions.

Comment allez-vous le faire? Développer non seulement des produits – c’est développer une gamme de véhicules dédiés – mais aussi Logiciel et en créant simultanément une série de services allant de la tarification des véhicules aux programmes de souscription, en passant par d’autres services financiers (location ou crédit-bail, par exemple).

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous suivons cette mutation dans le monde de l’automobile, qui passe de la propriété à l’usage, quand et où elle est nécessaire. Outre le monde automobile, Mobilize proposera une large gamme de services innovants dans les domaines de la mobilité, de l’énergie et des données. Avec la collaboration de plusieurs partenaires, nous chercherons à maximiser l’utilisation de la voiture pour des itinéraires simplifiés, plus durables et accessibles pour le transport de personnes et de marchandises, tout en réduisant l’impact environnemental. » Clotilde Delbos, directrice générale de Mobilize

Mobiliser EZ-1

Mobilize EZ-1 prévoit le premier de quatre véhicules dédiés à ces services de mobilité. Semblable en volume à la Twizy, l’EZ-1 peut transporter deux passagers et ne mesure que 2,3 m de long (plus petit qu’une smart fortwo de 2,665 m). Et comme vous pouvez le voir, contrairement à Twizy, l’EZ-1 dispose de deux portes entièrement vitrées.

Il est 100% électrique et conçu pour les services d’autopartage. Afin d’être utilisé pratiquement en continu, l’EZ-1 permet d’échanger la batterie vide contre une autre, chargée.

La conception et le développement de l’EZ-1 et du reste des véhicules de la marque seront en charge de sa propre équipe d’ingénieurs et de designers. Ces véhicules seront modulables et 100% électriques, conçus pour un usage intensif, en réponse aux besoins de mobilité: auto-partage, distribution du dernier kilomètre, transport à la demande.

Contre les principes de l’économie circulaire, 50% des matériaux que vous utilisez sont recyclés et cet… objet de mobilité est recyclable à 95%.