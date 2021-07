Enola Holmes 2 : Date de sortie, distribution, intrigue Tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



Netflix a confirmé Enola Holmes 2, l’adorable petite soeur de Sherlock Holmes. Netflix a récupéré le premier film, qui était à l’origine destiné à une sortie en salles. Il est devenu l’un des 10 films les plus regardés de Netflix.

Enola Holmes a reçu 76 millions de vues stupéfiantes au cours de son premier mois sur la plate-forme. Ce n’est pas surprenant que nous en ayons une suite ! Les détails ne sont pas disponibles car l’Enola Holmes 2 vient d’être confirmé. Cependant, il y a six livres à inspirer et un public avide de la suite.

Enola Holmes 2, avec Jack Thorne comme scénariste et Harry Bradbeer comme réalisateur, reviendra dans la série de livres de Nancy Springer. Alors que nous nous attendons à voir des visages plus familiers revenir bientôt à l’écran, Netflix a épargné les détails.

Il y a encore quelques choses que nous ne savons pas, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent sur Enola Holmes 2.

Netflix a déclaré qu’Enola Holmes 2 lui avait été commandé le 13 mai sur ses comptes de réseaux sociaux, mais aucune date de sortie n’a été annoncée.

Enola Holmes a été créée sur Netflix en septembre 2020. Cependant, il semble vain d’espérer que la suite tombe ce mois-là. Il faut également mentionner que Millie Bobby Brown revient dans la saison 4 de Stranger Things sous le nom de Eleven. On ne peut pas imaginer que l’actrice tournait simultanément deux séries différentes et un film.

Nous supposons que la nouvelle saison de Stranger Things sortira l’année prochaine. Peut-être qu’Enola Holmes 2 pourrait suivre en 2022.

Enola Holmes 2 acteurs

Enola Holmes 2 ne nous est pas totalement inconnu. Tweet de Netflix annonçant l’acquisition Le retour de Millie Bobby Brown est Enola Holmes et Sherlock Holmes : Henry Cavill.

Le film n’a pas exploré la relation entre les frères et sœurs. Enola, le titre, forgeant son cap, tandis que Sherlock et Mycroft agissaient davantage comme des entraves.

Netflix a été impliqué dans un procès concernant la libération d’Enola Holmes. Selon la succession d’Arthur Conan Doyle, Holmes a été décrit comme étant trop chaleureux et émotif, et lorsqu’il est combiné avec le respect des femmes, il s’agirait d’une violation du droit d’auteur. (via Le Gardien).

Il a été rejeté sans préjudice. L’affaire a peut-être été réglée à huis clos. Cependant, il sera fascinant de voir comment Cavill reprendra le rôle du célèbre détective.

Enola a terminé son premier mystère. Cependant, Enola a encore tout le temps de réexaminer ses liens familiaux. À ce stade, nous ne savons pas si Sam Claflin reviendra à Mycroft Holmes ou si Helena Bonham Carter jouera Eudoria Holmes.

Si la prochaine sortie d’Enola a lieu dans un endroit différent de celui où elle a été laissée dans les rues de Londres, Mycroft, Eudora et Adeel Akhtar reprendront presque certainement leur rôle d’inspecteur Lestrade. Mais, c’est de la spéculation et des vœux pieux jusqu’à ce que la confirmation arrive.

Histoire et intrigue d’Enola Holmes 2,

Le film original d’Enola Holmes a été inspiré par L’affaire du marquis disparu. Le film a changé certains détails, tels que l’âge d’Enola et la disparition de Lord Tewksbury, comme le font la plupart des adaptations.

Enola Holmes 2 pourrait être tiré de n’importe lequel des livres, mais ce sera très probablement Le cas de la gaucher. Il s’agit de la recherche par Enola de Lady Cecily Alistair qui a disparu de sa chambre. Enola déguisée en Enola parle aux parents de Lady Cecily et ils croient qu’elle s’est enfuie avec le fils d’un commerçant. Enola découvre des peintures inhabituelles qui la rendent méfiante à propos de leur histoire.