Stranger Things Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour

Les choses étranges sont toujours en tête de liste en ce qui concerne les séries Netflix. La série a fait ses débuts en 2016. Depuis lors, elle a conquis de nombreux cœurs. C’est de la science-fiction et le récit est bien écrit.

Stranger Things Saison 4 sera la série que la plupart des gens attendent avec impatience. Les gens ont commencé à chercher sur Internet des informations sur la saison 4. Netflix s’assure de laisser occasionnellement tomber des informations sur des choses bizarres. Tous les détails sont disponibles ici.

Date de sortie de la saison 4 de Stranger Things

Mais quand la quatrième série de Stranger Things avec Millie Bobby Brown sera-t-elle diffusée ? Il s’est avéré que la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things 4 n’est pas encore connue. ce tournage devait commencer en janvier 2020 et se terminer vers août. Finn Wolfhard, une personne interrogée sur Live with Kelly, et Ryan ont déclaré plus tard que le tournage reprendrait vers février. Les frères Duffer ont fait cette déclaration lors de la première de la bande-annonce.

Nous sommes ravis de pouvoir confirmer que le tournage a commencé pour Stranger Things Saison 4. Et encore plus ravis d’annoncer le retour de Hopper. Cependant, ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre « Américain », actuellement détenu loin de chez lui dans les friches glacées du Kamtchatka.

Cependant, tout a été interrompu à la mi-mars 2020. Netflix a dû arrêter toutes les productions de Stranger Things, y compris la saison 4, en raison de l’urgence du coronavirus. La date limite annoncée le 28 septembre était la date à laquelle le tournage reprendra.

Une chose que nous savons, c’est que la voiture était active le 1er octobre. Pour le nouveau chapitre, des emplacements sont prévus en dehors d’Atlanta. Le calendrier est donc plus compliqué. David Harbour, une personne interviewée par Jimmy Kimmel Live, a déclaré que la production serait terminée d’ici août. En conséquence, la post-production devrait être achevée à l’automne.

Les déclarations de Finn Wolfhard suggèrent qu’un début en 2021 est impossible. Avant l’arrêt, nous vous avions suggéré une nouvelle sortie pour coïncider avec Halloween. Nous pensions que cela était possible car le premier épisode a fait ses débuts en juillet 2016 et le deuxième en octobre 2017. Le troisième est apparu cet été. Le quatrième chapitre pourrait arriver en 2022. Ce retard est assez préoccupant.

Qui sont tous les membres du casting?

Beaucoup de ces personnages étaient dans les saisons précédentes, comme Mike, Dustin, Lucas et Jonathan Byers.

De nouveaux visages vous accueilleront dans la nouvelle saison. De plus, leurs coordonnées seront :

Joel Stoffer sera le directeur Hatch.

Eduardo Franco était l’Argyle

Nikola Djuricko joue Yuri

Mason Dye par Jason Carver

Rober Englund incarnera Victor Creel.

Jamie Campbell Bower joue Peter Ballard

Un rebondissement : Hopper vit

Détective Jim Hopper Le teaser a révélé que Veronica, qui semblait être décédée dans la saison trois, était en vie.

Le synopsis officiel de la saison 4 est toujours en cours d’élaboration, mais toutes les indications pointent vers une saison plus sombre que celles qui ont précédé.