Masked Wolf apporte sa touche de rap rapide au hip-hop australien – Spotify

Raper sur les luttes personnelles est une chose que Harry Michael, musicalement connue sous le nom de Loup masqué, n’a pas peur de faire. La chanson de l’artiste « Astronaute dans l’océan»Évoque ce que c’est de ne pas s’intégrer:« Je voulais vraiment exprimer le sens de se sentir hors de propos. J’avais le costume mais je n’étais pas dans le bon environnement», A récemment partagé Harry avec Pour mémoire. «Cela parle vraiment des luttes mentales liées à cette situation spécifique.»

La chanson résonne énormément auprès des auditeurs. Depuis sa sortie, «Astronaut in the Ocean» a amassé plus de 240 millions de flux sur Spotify. « Cela m’a semblé un peu bizarre, pour être honnête, »dit Harry, en décrivant ce que c’est que de voir sa chanson monter dans les charts. «Vous ne vous attendez jamais à ce que le moment se produise réellement, et c’est maintenant le cas. Honnêtement, je n’ai pas eu le temps de savourer le moment car il est à toute vapeur.

L’Australien trouve des fans bien au-delà des frontières géographiques de sa région. En fait, les données de Spotify montrent que les trois premiers pays écoutant le rappeur sont les États-Unis, l’Allemagne et l’Inde. Son single est également apparu sur plus de 100 listes de lecture éditoriales, y compris Les meilleurs succès du jour, Hot Hits Australie, Hot Hits Turquie, et Succès viraux.

Ce public mondial surprend Harry. « JEEn aucun cas je ne pensais que j’atteindrais ce genre de domaines ou de niveaux. Cela m’a vraiment, vraiment choqué.

Ses réflexions sur les raisons pour lesquelles sa musique a été si bien accueillie? C’est relatable à tout le monde. «Ce n’est pas seulement une question de voitures, de bijoux et de célébrité… Il s’agit de la façon dont les gens se sentent actuellement», explique Harry. «Astronaut in the Ocean» n’est pas le seul single de l’artiste qui fait référence à la santé mentale. Les paroles d’autres chansons abordent des sujets d’anxiété et de pression des pairs – des choses auxquelles Harry pense que son public peut s’identifier. «Je n’ai jamais été comme si ce sont des choses dont je dois parler. Il s’agissait davantage de moi parlant de mes propres problèmes personnels et essayant de donner aux gens le courage de parler des leurs.

Inspiré par des artistes comme Joyner Lucas, SAINt JHN, Hopsin, et Kevin Gates, Harry décrit son son comme «authentique et original, avec une touche de rap rapide». Écoutez-le par vous-même en écoutant ci-dessous.