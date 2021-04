Project Lilith publie la première bande-annonce du nouveau RPG d’action fantastique

Le développeur Soror Games a annoncé son RPG d’action-aventure qui mélange de manière unique des thèmes fantastiques et sombres. Projet Lilith envisage de se lancer sur Fumer après avoir été publié par PlayWay, mais aucune fenêtre de publication n’est actuellement connue. Le titre s’inspire fortement de la Âmes sombres série, et il semble apporter un mélange unique d’action et de nouvelles mécaniques au genre.

C’est un voyage dans une terre remplie de démons et engloutie par la douleur. Les joueurs créent leur propre style de combat en mélangeant et en associant des armes tout en tuant des ennemis de toutes tailles. Ce titre promet de mélanger les styles de combat d’une manière inédite en tant que joueur bloquant, contrant et dominant la menace démoniaque.

Dans ce titre, les joueurs sont maudits et trahis, les mettant en quête de vengeance. Voyagez à travers le pays à la recherche de Lilith pendant que vous tuez tout sur votre chemin pour trouver celui qui a détruit votre vie.

C’est un titre intense et sombre qui apporte une touche à un genre de jeux bien connu.

Les joueurs peuvent utiliser une variété d’armes différentes dans ce jeu dans presque toutes les combinaisons. Voyagez avec une épée et une base de bouclier ou maniez des épées massives dans chaque main en utilisant une arme différente pour chaque situation. La préférence du joueur est la clé, et les objets ne font que devenir plus forts à mesure que vous avancez.

Le système d’action est complètement unique, utilisant une variété de mouvements et de combos élégants. Différentes armes se comportent chacune différemment, alors faites attention à vous entraîner avant d’entrer dans la bataille car les ennemis sont assez mortels.

Ce titre comprend également divers vendeurs tout au long de votre quête, ainsi qu’un mécanicien d’artisanat. Au fur et à mesure que les joueurs continuent de collecter des marchandises, ils peuvent acheter de nouveaux équipements ou fabriquer des objets légendaires aux Autels du pouvoir.

Lorsque les armes ne suffisent pas pour faire le travail, les joueurs peuvent utiliser leur rage en tant que force et lancer une variété de sorts. Ce pool s’épuise, mais il peut dévaster n’importe qui sur votre chemin s’il est utilisé avec soin. Libérez votre démon intérieur et laissez l’ennemi entendre votre rage.

Ce titre est construit avec Unreal Engine et a une esthétique pointue. Bien que ce ne soit pas un jeu de qualité AAA, il a assez de style pour en faire une expérience remplie de sang agréable.

Projet Lilith est actuellement sans date de sortie, mais il devrait être lancé sur les systèmes Steam et PC. Jusqu’à ce que la date de sortie soit révélée, il est recommandé aux joueurs d’enquêter sur le titre sur leur page Steam.