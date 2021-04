Yahoo Answers, après plus de 15 ans d’exploitation, fermera définitivement le 4 mai

L’une des plateformes de questions et réponses les plus anciennes et les plus populaires sur Internet, Yahoo Answers, fermeture dans un mois. Depuis 2005, Yahoo Answers permet aux utilisateurs de poser des questions et d’attendre que les autres répondent et proposent des solutions à leurs questions. Il ne sera pas possible de continuer à faire cela à partir du 4 mai prochain.





Comme annoncé par Yahoo!, À compter du 4 mai 2021, la page Yahoo Answers sera redirigée vers la page d’accueil de Yahoo !. En revanche, toutes les questions et réponses de votre dossier disparaîtront et ne seront plus accessibles au public. La plateforme se ferme comme ça une étape avec des dizaines et des centaines de milliers de questions et réponses de votre communauté.

La fermeture ne sera pas brusque, mais tout d’abord les utilisateurs ils ne pourront plus lancer de nouvelles questions à partir du 20 avril. Par la suite, la clôture se poursuivra et les utilisateurs pourront demander une copie de leurs données jusqu’au 30 juin. Après le 30 juin, les utilisateurs ne pourront plus récupérer les données de la plateforme.

Temps nouveaux

En 2017, l’entreprise Yahoo! a été acquis par Verizon Media Group pour environ 5 milliards de dollars. À partir de ce moment, des décisions ont été prises sur l’avenir de Yahoo! et dessiner une nouvelle stratégie pour la marque. Parmi ces décisions semble être celle de ne pas dépenser de ressources sur des services et des plates-formes dans lesquels ils ne voient aucun avenir.

Selon Yahoo! ces dernières années, la plate-forme Yahoo Answers est devenue moins populaire. Cela s’est produit «au fur et à mesure que les besoins de nos membres ont changé». Si à cela s’ajoute qu’ils ont décidé de concentrer leurs ressources «sur des produits qui servent mieux nos membres», nous avons la réponse à la raison pour laquelle la fermeture a lieu.

Ces dernières années et avec l’explosion des réseaux sociaux au cours de la dernière décennie, Les doutes des internautes ont été résolus davantage sur des plateformes comme Facebook ou Twitter. De son côté, Yahoo Answers accumule de plus en plus de questions des plus bizarres et des plus absurdes, devenant son propre mème.

Pour une grande partie de son histoire Yahoo! en tant qu’entreprise, elle a commis un certain nombre de bévues. Récemment, l’une des plus graves est ce qui est devenu à l’époque la plus grande violation de données de l’histoire. Aujourd’hui, sa plateforme de financement est l’une des plus populaires au Japon.

Plus d’informations | Yahoo!