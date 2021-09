Combien vaut Megan Fox ?

Megan a dit au New York Times en 2009, dès l’âge de deux ans, elle savait qu’elle voulait être actrice et depuis sa grande rupture en 2001, elle a continué à jouer dans plusieurs séries télévisées et films populaires.

Mais la plupart des fans connaissent Megan pour son rôle de Mikeala Banes dans le Transformateurs films et la suite 2009, Transformers: La revanche, est considéré comme le film le plus rentable de l’actrice à ce jour.

Transformers: La revanche aurait engrangé 836,5 millions de dollars de revenus mondiaux. La deuxième place du film le plus rentable de Meg est Teenage Mutant Ninja Turtles : Sortir de l’ombre, avec 245,3 millions de dollars de recettes au box-office mondial, Teenage Mutant Ninja Turtles, avec 485 millions de dollars, et Transformateurs avec 708,2 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

En plus d’agir, Megan a quelques crédits en tant que productrice et scénariste; notamment la mini-série documentaire TV 2018 – Legends of the Lost avec Megan Fox.