Marvel : premier trailer de She-Hulk et date de sortie confirmée sur Disney+

Mark Ruffalo et Tatiana Maslany devraient faire leurs débuts en streaming avec She-Hulk. Voyez à quoi ressemblera son retour après Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux !

©Disney+Tatiana Maslany joue dans She-Hulk.

Le Univers cinématographique Marvel poursuit son expansion : en 2022, une nouvelle mini-série fait ses débuts sur Disney+ en grand et le retour au cinéma de la franchise a été un boom mondial. On parle de Chevalier de la lune et de Doctor Strange dans le multivers de la folie, les dernières sorties de la société de super-héros. Mais maintenant, une autre première se prépare à frapper la plateforme de streaming de la souris : elle hulk. Découvrez la bande-annonce qui est arrivée il y a quelques instants ici!

Bien que la prochaine sortie studio soit Mme Merveilleà venir à Disney + ensuite 8 juin, de nouvelles productions sont prêtes à être intégrées au catalogue. Tout comme en 2021, c’est arrivé avec WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Et si… ?, Loki Oui oeil de fauconle chemin de la série originale de Marvel Studios se poursuivra avec elle hulkqui marquera le retour du vengeur après une scène post-générique dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

La série de 10 épisodes n’a pas encore révélé trop de détails sur son intrigue. Cependant, la première avancée officielle et les propos de ses protagonistes donnent des indications sur ce qui va se passer. Jennifer Walters, un avocat spécialisé dans les affaires judiciaires orientées vers les surhumains, a un besoin urgent d’une transfusion sanguine. Qui vient l’aider n’est autre que sa cousine Bruce Bannièrequi, en accomplissant la procédure, lui confère les mêmes pouvoirs.

Ainsi, l’héroïne qui sera incarnée par Tatiana Maslanysera accompagné de Marc Ruffalo, un acteur historique de Marvel qui revient pour s’impliquer pour la première fois dans des séries en streaming. En outre, Tim Roth marquera son retour en tant qu’Abomination, tandis que des acteurs comme Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry, Josh Segarra, Nicholas Cirillo et Abigail Esmena complètera le casting.

quand verrons-nous elle hulk sur Disney+ ? La série viendra après Mme Marvel, également sur la plateforme, et la première de Thor : Amour et tonnerre la Le 8 juillet dans les salles. Et c’est que la date de sortie est stipulée pour le prochain 17 août, diffusant ainsi des épisodes tous les mercredis. Avec ce premier aperçu et les affiches officielles, les fans de Marvel sont prêts à revoir l’un des Avengers originaux à l’écran.

