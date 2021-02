« Vikings: Valhalla »: l’histoire vraie de chaque personnage du spin-off ‘Vikings’

« Vikings: Valhalla»Commencera au début du 11ème siècle et racontera les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres, dont Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est qui dans « Vikings: Valhalla »?

Jusqu’à présent, on sait que la suite de « Vikings»Aura lieu 100 ans après ce qui a été vu dans la série principale et mettra en vedette un casting composé de Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakesy, Caroline Henderson, Pollyanna McIntosh et Asbjørn Krogh Nissen.

Créé et réalisé par Jeb Stuart, « Vikings: ValhallaIncluez divers personnages basés sur des personnages réels de l’histoire nordique. Qui est-ce et quelle est sa véritable histoire? Screen Rant a partagé une liste avec quelques détails.

LEIF ERIKSSON

Leif Eriksson est considéré comme le premier Viking à atteindre l’Amérique du Nord, surnommé «Vinland» en raison des raisins et des vignes qu’il y trouve. Cependant, dans la dernière saison de « Vikings», C’était Ubbe, le fils de Ragnar, il était le premier à arriver à cet endroit.

Dans la Saga des Groenlandais, Leif Eriksson est décrit comme « un homme grand et fort, d’apparence très frappante et sage, en plus d’être un homme modéré en toutes choses ». Il était le fils de l’explorateur viking Erik le Rouge, connu pour avoir établi la première colonie viking au Groenland.

Sam Corlett jouera Leif Eriksson dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

FREYDIS ERIKSDOTTER

La sœur et la fille d’Erik le Rouge de Leif sont décrites comme «farouchement païennes, ardentes et entêtées». Dans la Saga des Groenlandais, Freydis Eriksdotter est présentée comme « une femme dominante » et capable d’être très cruelle. Par exemple, après un désaccord avec deux frères danois, elle a convaincu son mari d’orchestrer une attaque et après leur capture a ordonné de les tuer, en plus elle était chargée de massacrer les cinq femmes qui étaient avec eux.

Frida Gustavsson jouera Freydis Eriksdotter dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

HARALD SIGURDSSON

Harald Sigurdsson était roi de Norvège entre 1046 et 1066, mais avant son règne, il a été exilé à Kievan Rus, où il a servi dans l’armée de Yaroslav le Sage, l’arrière-petit-fils d’Igor I de Kiev, le jeune royal avec qui Ivar le Désossé a formé un lien paternel.

Harald a été exilé après une bataille contre les forces du roi Canut en 1030. Dans cette confrontation, son demi-frère Olaf est mort, qui fera également partie de «Vikings: Valhalla».

Leo Suter jouera Harald Sirgudsson dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

KING CANUTE

Canute a gouverné l’Angleterre pendant près de deux décennies et est devenu plus tard le roi du Danemark et de la Norvège. Mais il n’était pas le premier roi viking d’Angleterre, car son père, Sweyn Forkbeard, n’a régné que cinq semaines et est mort avant le couronnement.

Tel que rapporté par le médium susmentionné, dans le texte d’Historia Anglorum du XIIIe siècle de Henry Huntingdon, Canute, fatigué d’être salué comme tout-puissant par les courtisans, a ordonné à la marée de revenir en arrière pour montrer que seul Dieu avait le pouvoir sur les éléments.

Bradley Freegard jouera King Canute dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

OLAF HARALDSSON

Olaf II a régné comme roi de Norvège de 1015 à 1028, lorsque Canute, déjà roi d’Angleterre et du Danemark, a envahi la Norvège et a réclamé le trône. Après deux ans d’exil, Olaf a tenté de regagner son royaume, mais a échoué. Après sa mort, il a été canonisé, un événement fondamental pour l’adoption du christianisme en Scandinavie.

Jóhannes Jóhannesson jouera Olaf Haraldson dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

EMMA DE NORMANDIE

Dans la vraie vie, Rollo, le frère de Ragnar, était l’arrière-arrière-grand-père de Guillaume le Conquérant, qui devint le premier roi normand d’Angleterre. C’est-à-dire que c’était l’arrière-grand-père d’Emma de Normandie, qui semble jouer dans « Vikings: Valhalla»Un rôle similaire à celui de la reine Judith.

Emma a épousé pour la première fois le roi redthelred le non-prêt, l’arrière-arrière-petit-fils du roi Alfred le Grand. Après sa mort, elle était mariée au roi Canute. Cela fera-t-il partie de la nouvelle série de Netflix?

Laura Berlin jouera Emma de Normandie dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

EARL GODWIN

Godwin était un noble mineur, mais après avoir remporté un comté dans le Wessex, il accéda rapidement au pouvoir. Après la mort de Canute, une lutte pour le trône a commencé et Godwin a été accusé d’avoir orchestré la capture et la mort subséquente du fils d’Emma, ​​Alfred Ætheling.

David Oakes jouera Earl Godwin dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

JARL HAAKON

Le souverain de Kattegat quand il commence « Vikings: Valhalla»Semble être une version échangée entre les sexes de Haakon le Bon, qui dans les sagas était le fils du roi Harald Finehair et a dirigé la Norvège de 934 à 961. Ce dernier a été élevé en Angleterre dans son enfance par le roi Æthelstan, petit-fils d’Alfred le Grand, et a donc été introduit au christianisme dans sa jeunesse et a fait des efforts pour la christianisation de la Scandinavie.