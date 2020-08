Carnival Row 2 – Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore !!!

Carnival Row est une émission de télévision Web basée sur la fantaisie politique, néo-noir et urbaine, René Echevarria et Travis Beacham en étant les créateurs. Il a été diffusé le 30 août 2019 sur Amazon Prime Video. Les producteurs de cette série sont René Echevarria, Travis Beacham, Marc Guggenheim, Jon Amiel, Orlando Bloom et Gideon Amir.

L’histoire tourne autour du meurtre, de la torture, de l’espoir et des secrets. Dans un monde imaginatif regorgeait d’êtres immigrés mythiques. Leurs terres aisées ont été capturées par certains. Ces êtres immigrés luttent avec les humains dans la partie sale de la ville et il leur était interdit de faire quoi que ce soit.

Même dans l’obscurité, l’attente n’est pas partie. Un détective et un réfugié ont éclairé cette communauté. Le réfugié a découvert le secret d’un meurtre et le déguisement d’une personne monstrueuse a été enlevé. Regardez la première saison de Carnival Row pour savoir qui était la personne monstrueuse et ce qui a été fait par cet être cruel.

Carnival Row Saison 2 Date de sortie

Eh bien, Carnival Row s’est déjà dirigé vers un autre tour. Le tournage avait commencé vers novembre 2019. Mais la situation pandémique a arrêté tous les travaux.

Ne vous inquiétez pas les gens! Le tournage s’est arrêté, mais la sortie de la deuxième saison n’est pas annulée. Il a été mis à jour que la première moitié de la série sortira le 30e Août.

Jusque-là, restez à l’écoute de notre site Web pour d’autres mises à jour!

Carnival Row Saison 2 Membres de la distribution

Le membre du casting qui sera vu dans la saison à venir est Orlando Bloom dans le rôle de Rycroft Philostrate et Cara Delevingne dans le rôle de Vignette Stonemoss.

Les autres membres qui pourraient être inclus sont Simon McBurney, David Gyasi, Andrew Gower, Tamiz Merchant, Karla Crome, Arty Froushan et Jared Harris. On s’attend à ce qu’ils jouent un rôle, mais la nouvelle n’est pas encore confirmée. J’espère qu’il sera bientôt déclaré.

Carnival Row Saison 2 Intrigue de la suite

Pouvez-vous ressentir un peu de romance au milieu des meurtres et de la saisie de terres? Oui, Imogen Spurnrose et Agreus Astrayon seront vus impliqués dans une histoire d’amour et ils se battront ensemble contre tout ce qui se passe. Alors qu’une bataille pourrait avoir lieu pour les abus tolérés par Jonah Break Spear et Sophie Longerbane.

Voilà tout ce que nous avons pu découvrir des créateurs de la deuxième saison. D’autres mises à jour seront apportées prochainement.

