La série Captain Carter en direct avec Hayley Atwell serait en développement

L’année dernière, nous avons vu Hayley Atwell jouer une nouvelle itération de Peggy Carter dans le MCU, sous la forme de Et qu’est-ce qui se passerait si…? et Doctor Strange dans le multivers de la folie‘ Capitaine Carter. Selon de nouvelles rumeurs, ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons la version alternative de Captain America apparaître à l’écran avec des rumeurs d’une nouvelle série d’action en direct mettant en vedette le personnage développé par Marvel Studios. Au fur et à mesure que le MCU approfondit le multivers, cela pourrait être l’un des nombreux projets basés sur des personnages et des événements extérieurs à la chronologie principale du MCU.

Depuis sa première apparition dans le Et qu’est-ce qui se passerait si…? série animée en 2021, le multiversal Captain Carter est devenu un favori parmi les fans et il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles plus serait fait avec le personnage à l’avenir. Nous savons maintenant que son premier rôle en direct est venu dans le cadre des Illuminati de la Terre-838 dans Doctor Strange dans le multivers de la folieet bien qu’elle ait été facilement expédiée par Scarlet Witch dans le film, il pourrait encore y avoir beaucoup d’histoires à raconter sur le capitaine Carter, car c’est le véritable avantage du multivers.

La rumeur d’une nouvelle série en cours de discussion provient de The DisInsider Show, et bien que les gars n’aient pas de détails spécifiques sur les scénaristes ou les réalisateurs envisagés pour la série, la popularité du personnage a suffisamment augmenté pour justifier sa propre émission dérivée. sur Disney + situé quelque part dans le multivers. Bien sûr, la star Hayley Atwell a déjà dirigé sa propre série, après avoir joué Agent Carter pendant deux saisons sur ABC. Bien qu’il s’agisse d’une rumeur à ce stade, l’idée d’une série Captain Carter est une idée avec laquelle de nombreux fans seraient certainement d’accord.

Le capitaine Carter de Hayley Atwell reviendra probablement dans Et si…? Saison 2





Alors que la courte apparition du capitaine Carter dans Multivers de la folie a certainement aiguisé l’appétit du héros de Hayley Atwell dans un scénario d’action en direct qui lui est propre, il y a de fortes chances qu’elle soit vue en premier dans la deuxième saison de l’émission animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? La nouvelle saison n’a actuellement pas de date de première, mais cela pourrait être un peu plus tard cette année étant donné que Kevin Feige avait précédemment déclaré qu’ils voulaient essayer de faire de la série un événement annuel.

Dans la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, ce qui a commencé comme des épisodes apparemment autonomes a pris une tournure Marvel et est devenu lié dans une grande histoire qui s’est terminée avec le capitaine Carter et d’autres variantes multivers devenant les Gardiens du multivers. On ne sait pas encore si ce groupe continuera dans la deuxième saison, mais il y a de fortes chances qu’il soit connecté d’une manière ou d’une autre, comme tout ce que font Marvel Studios.

En attendant, les débuts en direct de Hayley Atwell en tant que capitaine Carter peuvent être vus dans les cinémas, où Doctor Strange dans le multivers de la folie claque sur les talons de Le Batman et devrait devenir le film le plus rentable de l’année d’ici la fin de cette semaine.





