Un film Hellsing basé sur un manga japonais vient de John Wick Creator et d’Amazon

John Wick Le créateur et écrivain de franchise Derek Kolstad vient de préparer son prochain projet de film. Le cinéaste vient de faire équipe avec Amazon Studios pour développer un film d’action en direct basé sur le manga d’action-horreur japonais Hellsing. Parlant avec Deadline, Kolstad a confirmé son implication dans le film, révélant que le projet est un rêve devenu réalité en tant que personne obsédée par le manga depuis de nombreuses années.

«Depuis que mon frère m’a présenté le Hellsing manga et anime il y a quelques années, je suis obsédé par l’adaptation, » Derek Kolstad expliqué. «Et quand Mike Callaghan et son équipe ont réussi à obtenir les droits pour ensuite nous associer à Brian Kavanaugh-Jones et Amazon, je veux dire – putain, mec – c’est un rêve.»

Le Hellsing Le manga a été écrit et illustré par Kouta Hirano et publié par Shōnen Gahōsha. Il réinvente Dracula en tant qu’Alucard, le vampire original et le plus puissant, qui a juré allégeance à Van Hellsing de nombreuses années auparavant lorsqu’il a été vaincu par le légendaire chasseur de vampires. Désormais agent de l’organisation The Hellsing sous l’arrière-petite-fille d’Abraham Van Hellsing, Alucard s’efforce de protéger l’Angleterre des vampires, des goules et d’autres menaces surnaturelles.

Produire le Hellsing film sont Kolstad, Brian Kavanaugh-Jones et Fred Berger d’Automatik, Mike Callaghan et Reuben Liber de Ranger 7 Films, et Jason Lust de Soluble Fish Productions. Gemma Levinson est l’exécutif d’Automatik tandis que les producteurs exécutifs incluent Tetsu Fujimura de Filosophia, India Osborne, Pierre Buffin et Jason Speer.

«J’ai toujours aimé le genre des vampires, surtout quand un créateur est capable de lui donner sa propre touche, alors quand Derek m’a présenté Alucard et la Hellsing Organization, je savais que nous avions quelque chose de spécial dans cette tradition», a déclaré Callaghan dans un rapport. « La réinvention du gonzo par Kouta Hirano de la mythologie de Dracula-Van Helsing est un mélange exaltant et décalé d’action et d’horreur qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Brian et Fred chez Automatik et qu’Amazon est à bord aidez-nous à donner vie à l’esprit et à la folie de «Hellsing». «

Kavanaugh-Jones a également déclaré: « Derek est un écrivain exceptionnel et nous sommes ravis de nous associer à lui pour ce qu’il fait de mieux – construire une mythologie riche remplie de personnages emblématiques. »

Lust a ajouté: « Je suis vraiment ravi de travailler avec cette équipe stellaire avec Amazon pour réaliser une réinterprétation post-moderne du personnage de Dracula qui le retourne sur la tête d’une manière inventive et convaincante. »

Kolstad est surtout connu pour avoir créé le très réussi John Wick franchise de films. Avec Keanu Reeves comme l’un des héros d’action les plus durs de la culture pop, Kolstad a été scénariste pour les trois épisodes. Il a également écrit le scénario du prochain film de Bob Odenkirk Personne, qui devrait être publié par Universal Pictures plus tard ce mois-ci le 26 mars. Tu ferais mieux d’appeler Saul star à son plus violent, le film semble avoir beaucoup en commun avec le John Wick séries.

Aucun réalisateur ou membre de la distribution n’a encore été attaché à Kolstad Hellsing projet. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

