She-Hulk : Defender of Heroes, découvrez la nouvelle série Marvel

A la surprise de beaucoupStudios Marvel vient de sortir le premier trailer officiel de la série de »She-Hulk : Défenseur des héros », révélant l’aperçu complet de Tatiana Maslany comme l’avocate Jennifer Walters. A l’avance, on peut apprécier la participation de Marc Ruffalo en tant que Bruce Banner / Hulk, le cousin de Jennifer qui semble prêt à lui apprendre à canaliser ses pouvoirs. La vidéo confirme également que la date de sortie de l’émission est le 17 août, mettant fin aux récents rapports selon lesquels « She-Hulk » avait été repoussé à la fin de 2022 ou au début de 2023.

Le synopsis de »She-Hulk : Defender of Heroes » a été révélé lors d’une conférence de presse de Disneydisant ce qui suit: « Jennifer Walters, tout en naviguant dans la vie compliquée d’un avocat célibataire d’une trentaine d’années, se trouve également être un hulk vert super puissant de 6 pieds 7 pouces. »

La série de neuf épisodes accueille une foule de vétérans de Marvel, dont Mark Ruffalo dans Intelligent Hulk, Tim Roth dans Emil Blonsky / l’Abomination, Benedict Wong dans Wong et Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry.

L’équipe de production de la série comprendra les producteurs exécutifs Kévin Feig, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro et Jessica Gao, avec Wendy Jacobson et Jennifer Booth comme coproducteurs. Marvel Studios a confirmé que « She-Hulk » était en développement lors de l’événement D23 en 2019, pour confirmer plus tard que Maslany aurait le rôle-titre.

Créé par Stan Lee et John Buscema, le personnage de Jessica Walters est apparu pour la première fois dans la bande dessinée de 1980 » Savage She-Hulk # 1 ». Dans son histoire, elle reçoit une transfusion sanguine d’urgence de son cousin, Bruce Banner. Cela lui permet d’acquérir certaines de ses mêmes capacités, bien qu’elle reste généralement plus en contrôle de sa personnalité. Au fil des ans, She-Hulk a été membre d’équipes comme les Avengers et les Fantastic Four.

La série, qui a été écrite et créée par Jessica Gao » She-Hulk » sera diffusée le 17 août sur Disney +, faisant partie de la phase quatre et de la huitième série de l’univers cinématographique Marvel.