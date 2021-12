Marvel : Jackie Chan pourrait rejoindre la suite de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux

Pour lui Univers cinématographique Marvel les acteurs les plus en vue de l’industrie ont défilé. Des chiffres comme Robert Downey Jr. ou Chris Evans ont été les véritables protagonistes dans la peau de Iron Man et Captain America respectivement. Mais en plus, la franchise de super-héros a convoqué des dizaines d’artistes de renom qui ont apporté de la fraîcheur à l’intrigue. Et il semble que très bientôt la formule pourrait être répétée.

Parmi les premières de cette année, il s’est notamment distingué Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la bande qui a été présentée à Simu liu comme l’une des nouvelles attractions de la compagnie de Kevin Feige. Le protagoniste n’est autre que le fils du chef de l’organisation des Dix Anneaux, qui le forcera à affronter son passé. Avec les représentations de Awkafina, Meng’er Zhang, Tony Leung, Michelle Yeoh et Ben Kingsley, cette histoire a eu un impact positif au box-office.

En général, les personnages Marvel sont assurés de leur continuité dans la saga : ils ne le feront peut-être pas avec de nouveaux films solo, mais il est fort possible qu’ils continuent à apparaître au moins dans les scènes post-génériques. Cependant, Shang-Chi a obtenu la première des options. Et ça suite directe il pouvait compter sur l’incorporation d’un acteur très aimé du public et de la critique spécialisée.

Il s’agit de Jackie Chan, une célébrité qui a été choisie dans le film grâce à des scènes d’arts martiaux divertissantes. En ce sens, le réalisateur Destin Daniel Cretton s’est entretenu avec Cinemablend et a mentionné l’interprète acclamé : « Si jamais nous pouvions avoir Jackie Chan dans un film, ce serait mon rêve de toujours devenu réalité. Laissons-le entre les mains de l’univers”.

Pour sa part, Kevin Feige – directeur créatif de Marvel Studios – a fait allusion à la faible considération des saisons de récompenses avec la société. De cette façon, il a fait remarquer dans un dialogue avec The Hollywood Reporter : «Il y a beaucoup de fans de bandes dessinées qui ne savaient pas qui était Shang-Chi. Cependant, l’équipe créé quelque chose de nouveau qui se connecte avec le public. J’aimerais que le travail acharné de toutes ces personnes qui racontent leur histoire soit reconnu.”.

