Big Gold Brick Trailer lie Andy Garcia, Megan Fox et Oscar Isaac dans une comédie tordue

Des producteurs exécutifs Kristen Wiig et Oscar Isaac, nous obtenons exactement ce que nous pouvons attendre du couple : une comédie noire intense dans Grande brique d’or. Samuel Goldwyn Films nous pose un sacré dilemme. Que faites-vous lorsque vous renversez quelqu’un (Emory Cohen) avec votre voiture, que vous avez besoin d’écrire votre biographie et que vous êtes un homme recherché ? Floyd Deveraux (Andy Garcia), avec l’aide de sa jeune mariée, (Megan Fox) nous montre comment on fait !

Le synopsis officiel dit : « Grande brique dorée raconte l’histoire de l’écrivain débutant Samuel Liston et ses expériences avec Floyd Deveraux, l’énigmatique père de deux enfants d’âge moyen qui enrôle Samuel pour écrire sa biographie. Mais les circonstances qui ont conduit à cet arrangement en premier lieu sont assez étonnantes – et les efforts pour écrire la biographie sont rapidement entravés par le chaos qui s’ensuit dans ce film sombre et comique, qui change le genre. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







Brian Petsos a écrit et réalisé le film. Ce sera son deuxième tour avec Kristen Wiig et Oscar Isaac après le court métrage de 2016 Visage de foudre. Ce sera aussi son premier long métrage. « Grande brique dorée est une comédie noire phénoménale et unique avec une superbe distribution d’ensemble – Andy, Emory, Megan, Lucy et Oscar sont exceptionnels et ont une excellente chimie », a déclaré le président d’Arclight, Gary Hamilton, à Screen Daily. « Brian est un talent émergent et a livré un film fantastique qui ne manquera pas de trouver un écho auprès du public international. »

Le court métrage est décrit comme « une histoire d’origine, en quelque sorte –Visage de foudre met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Basil Stitt, qui, à la suite d’un incident inexplicable, décide de se séquestrer dans son appartement, préparant le terrain pour une transformation profonde.

Avec le tarif plus lourd d’Isaac comme Dune, Le compteur de cartes et Scènes d’un mariage actuellement à l’honneur, c’est un beau changement de voir l’acteur se déchaîner ! En parlant de lâcher prise, Emory Cohen est probablement mieux connu pour son rôle d’Homer dans Netflix L’OA. Le synopsis cryptique se lit: « Disparue il y a sept ans, Prairie, auparavant aveugle, rentre chez elle, aujourd’hui dans la vingtaine et la vue a été rétablie. Alors que beaucoup pensent qu’elle est un miracle, d’autres craignent qu’elle ne soit dangereuse. » Si vous n’avez pas encore exploré ce merveilleux dormeur, vous avez maintenant quelque chose à vous faire mordre à pleines dents après ne plus pouvoir manger une autre bouchée de vacances. Le rôle de Cohen est nuancé. et cru. Grande brique dorée apparaît léger tout en restant une comédie noire.





Quant à Megan Fox, elle a été une femme occupée ! Nous pouvons attendre avec impatience son retour Bon deuil avec un U, mettant en vedette Pete Davidson et Machine Gun Kelly. Elle prêtera également sa voix au long métrage d’animation Naya Légende du Dauphin d’Or avec Elliot Page, Kate Winslet et Gerard Butler. Et elle prend aussi le temps pour un petit indie intitulé Les consommables 4, avec Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, 50 Cent, Randy Couture et Andy Garcia.

Grande brique dorée en salles en salles et en numérique le 25 février.





37 comédies légères des années 1980 dont nous avons besoin en ce moment Aucune décennie ou aucun genre de film ne résume une évasion légère comme les comédies des années 80. Voici une liste de 37 films qui vous remonteront le moral.

Lire la suite





A propos de l’auteur