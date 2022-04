Jada Pinkett-Smith n’a jamais voulu épouser Will Smith dans un clip refait surface

Une vidéo de Jada Pinkett-Smith révélant qu’elle n’a jamais voulu épouser Will Smith a refait surface à la suite du tristement célèbre moment des Oscars.

L’acteur a fait des aveux brutaux lors d’un épisode de Discussion de table rouge en 2018, ajoutant qu’elle s’était sentie obligée d’épouser le Roi Richard étoile.

Elle a dit qu’elle avait pleuré « tout le long » dans l’allée du mariage pour faire le nœud et qu’elle ne l’avait fait que parce qu’elle était enceinte de leur aîné, Jaden.

« Je ne voulais vraiment pas me marier… Je ne voulais pas de mariage non plus », a-t-elle déclaré dans la vidéo de 2018.

« J’étais sous tellement de pression. Étant une jeune actrice, étant jeune et enceinte. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne voulais jamais me marier. »

Son mari maintenant est également apparu dans le clip, complètement conscient des pieds froids de sa femme avant de dire «oui».

« Nous nous sommes mariés uniquement parce que Gammy (la mère de Jada, Adrienne Banfield-Norris) pleurait », a-t-il déclaré.

Bien que leur mariage en 1997 ressemble à une journée de rêve pour le couple adoré, la mère de Jada a décrit les noces comme un désastre.

« Le mariage a été horrible. C’était un gâchis », a déclaré Banfield-Norris. « Jada était malade, elle était très désagréable. Elle n’a coopéré à rien.

Jada a ensuite glissé une confession sauvage.

« J’étais tellement bouleversée de devoir me marier. J’étais tellement énervée », a-t-elle déclaré. « Je suis allé pleurer dans l’allée effrayante. J’ai pleuré tout le chemin. »

Elle a précisé ses sentiments, ajoutant: « Je ne voulais pas me marier et maintenant Gammy est allé courir vers Will, pleurant sur le fait que je ne veux pas avoir de mariage.

« Maintenant, je suis obligé d’avoir un mariage, alors que je voulais juste que ce soit nous deux [her and Will] sur une montagne, parce que c’est une affaire sérieuse. »

Malgré sa nervosité de mariage, Will a dit qu’il n’aurait pas pu être plus heureux de la journée.

La famille Smith après la 94e cérémonie des Oscars. Crédit : Doug Peters / Alamy Banque D’Images

« Il n’y a pas eu un seul jour de ma vie où je voulais autre chose que d’être marié et d’avoir une famille », a-t-il déclaré.

« Depuis littéralement cinq ans, j’imaginais ce que serait ma famille. »

Malgré la catastrophe de leur mariage, le couple a dit oui et est maintenant marié depuis 24 ans et partage trois enfants – Jaden, 23 ans, Willow, 21 ans et Trey, 29 ans, issus du premier mariage de Will avec l’actrice Sheree Zampino.