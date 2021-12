Arnold Schwarzenegger et son épouse Maria Shriver divorcent officiellement 10 ans après leur séparation

L’acteur a entretenu une relation avec son fils, Joseph et a écrit sur l’affaire et l’enfant dans ses mémoires Rappel total : mon histoire incroyablement vraie.

Dans ce document, il a déclaré: « À la minute où nous nous sommes assis, le thérapeute s’est tourné vers moi et a dit: » Maria voulait venir ici aujourd’hui et demander au sujet d’un enfant – si vous avez engendré un enfant avec votre femme de ménage Mildred (Baena) « .

Malgré l’affaire, Schwarzenegger et Shriver ont maintenu une amitié et ont réussi à partager des vacances en famille ensemble ainsi qu’à célébrer son 73e anniversaire en 2020.

Le couple a quatre enfants – deux fils, Patrick et Christopher ainsi que deux filles, Christina et Katherine.

« Je comprends et mérite les sentiments de colère et de déception parmi mes amis et ma famille. Il n’y a aucune excuse et j’assume l’entière responsabilité du mal que j’ai causé. »