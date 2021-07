Marvel développe des arcs de personnages plus profonds, plongeant plus loin dans l’état d’esprit des super-héros

En ce qui concerne le développement des personnages, Marvel Studios a pris un très bon départ. Le premier film de la franchise, homme de fer (2008), dépeint Tony Stark comme un fabricant d’armes avide de pouvoir, qui menait un style de vie insouciant et Casanova, se souciant peu ou pas de ceux qui l’entouraient. Cependant, le personnage de Robert Downey Jr. développe subtilement sa conscience et prend le contrôle du traumatisme mental auquel il a été confronté pendant sa captivité. Il prend une décision rigoureuse de fermer son entreprise principale et se consacre au développement Homme de fer.

La fin du film, où Tony se reconnaît comme Iron Man, a marqué une transition parfaite du personnage d’homme d’affaires à super-héros. Dans les films ultérieurs, ce que nous voyons, c’est la progression de ce nouveau personnage qui a presque les mêmes attributs. Un développement similaire de l’arc de caractère a été décrit dans L’incroyable Hulk, où Edward Norton a parfaitement capturé la lutte de Bruce Banner avec sa « maladie » qu’il a finalement embrassée dans le combat final contre Abomination. Le développement du personnage de Hulk, cependant, est depuis devenu la proie de problèmes de droit d’auteur avec Universal Pictures.

Cependant, depuis la phase deux, Marvel Studios s’est principalement concentré sur les transitions des personnages vers leurs alias de super-héros et a gardé leurs bords émotionnels et psychologiques à distance des représentations à l’écran. Oui, la motivation de chacun pour embrasser leur nouveau moi alors que ces êtres surpuissants se connectent finalement à leur vie personnelle et à leurs luttes, mais cela n’a guère été présenté à l’écran. C’était probablement parce que le public de l’époque était nouveau dans un tel concept d’univers cinématographique intégré, et le seul moyen d’attirer son attention était de mettre en scène une collision épique de super-héros et de super-vilains. Si vous comprenez de près les deux premières phases de l’univers cinématographique Marvel, les films se sont fortement appuyés sur la représentation charismatique des personnages principaux tout en apportant des éléments surréalistes pour soutenir les paramètres du monde extérieur des films grâce à des techniques CGI et Motion Capture sans faille.

Et puis, l’histoire a progressé et la franchise s’est agrandie avec de nouveaux personnages dans la phase deux. Après Captain America : guerre civile, la franchise est passée à des films avec une intégration et une interconnexion plus profondes, menant finalement à Guerre de l’infini et Fin du jeu, culminant la saga avec une altercation longuement taquinée entre les Avengers et Thanos. Bien que plusieurs nouveaux personnages aient été introduits dans la franchise au cours de ces années, notamment Scarlet Witch, Vision, Falcon, Black Panther et Captain Marvel, la franchise devait se concentrer sur la mise en place du grand jeu. De plus, comme Marvel a repoussé les limites pour sortir trois films par an à partir de là et a mis en place Homme araignée entre les versions au cours de la phase trois, l’arc de développement des personnages a été ajusté en conséquence.

Ce n’est pas comme si l’approche de Marvel Studios était un échec ou que le studio ne se souciait pas des personnages et de leur introduction dans la franchise. Après tout, Marvel Cinematic Universe reste toujours surpassé et l’héritage de la franchise et sa vision unique de la mise en place de ce vaste monde à l’écran sont prodigieux. De plus, les films ont remarquablement réussi à raconter de belles histoires et à convertir les investissements en retours rentables. Et maintenant, avec la phase 4, qui a permis à MCU de s’étendre aux originaux télévisés, le studio a commencé à se concentrer sur un développement plus approfondi des personnages, en mettant davantage l’accent sur leurs émotions et leur état d’esprit.

Commençant par WandaVision, Marvel Studios a pris Wanda et Vision, deux personnages relativement inexplorés, et leur a donné un arc de développement parfait (en particulier à Wanda). Le spectacle a plongé dans le passé de Wanda lorsqu’elle était enfant et ses luttes contre un chagrin constant qui l’a éclipsée. Le spectacle a exposé sa nouvelle identité et ses nouveaux pouvoirs en parcourant les racines de son état mental et de sa perte. Cela a rendu son développement tout au long de la mini-série plus attaché à son côté humain. Pas étonnant qu’Elizabeth Olsen soit actuellement le choix préféré des fans pour les Emmys. Pendant ce temps, Vision, en tant que création des souvenirs de Wanda, a conduit à une exploration plus approfondie de lui-même. Alors que cette « Vision conditionnelle » essaie de découvrir son objectif et ses souvenirs perdus, nous avons vu comment l’intelligence de Vision était surpassée alors qu’il soumettait son adversaire (la Vision Blanche réanimée) avec un débat et comment, même dans la mort, il était plus préoccupé par la sécurité de tous. Ces séquences ont validé l’approche supérieure de Vision face aux situations, aidant ainsi le public à mieux le comprendre.

Avancer avec Le faucon et le soldat de l’hiver, Marvel Studios, pour la première fois, plongeant dans les principales préoccupations associées à la politique mondiale. L’émission a débattu de manière impeccable sur les problèmes raciaux, les troubles politiques et la montée subséquente de l’extrémisme causé par ces problèmes. L’émission a établi des parallèles avec les représentations antérieures de Captain America et des idéologies des personnages et a relié l’idée de Steve Rogers d’un monde meilleur à l’Amérique post-Blip de 2023 et au reste du monde. D’un autre côté, Bucky a eu un tout nouvel arc dans la série en emmenant le public dans ses luttes pour surmonter son personnage de Winter Soldier. La séquence où il pleure pendant le traitement d’Ayo à Wakanda donne un indice subtil mais percutant de sa douleur causée par les expérimentations faites sur lui au fil des ans. C’était génial quand Bucky a finalement pu abandonner ses guerres et progresser vers une nouvelle vie.

Et maintenant, nous vivons une ambiance similaire avec Loki. Loki a développé son personnage tout au long de la franchise. Mais, ce spectacle présente 2012 Loki, qui n’a jamais vécu d’événements de Thor: Le Monde des Ténèbres et Thor : Ragnarok. La série n’a pas encore exploré les traditions de Loki dans le prochain épisode, mais elle a donné un aperçu de sa personnalité dans les deux premiers. Lorsque Loki regarde son dossier, qui décrit la disparition de sa mère, Odin l’embrassant comme un fils, et sa disparition ultime, on le voit verser des larmes. Maintenant, même sans passer personnellement par les événements, ce Loki semble avoir un moi différent. Il explique même à Mobius comment ses actions effrayantes ne font que maîtriser sa propre faiblesse. Ce soi émotionnel et attentionné de Loki est encore remarqué dans un aperçu lorsqu’il apprend l’annihilation d’Asgard et la disparition de la moitié de sa civilisation.

Ce ne sont que trois des nombreuses entrées MCU à diffuser sur Disney + en tant qu’originaux télévisés qui ont montré une approche similaire pour développer des arcs de personnages à partir de maintenant dans le MCU. Une grande partie du mérite revient à Disney + dans cette affaire, ce qui a permis à Marvel Studios de donner à ces personnages plus de temps à l’écran pour se développer. Le format épisodique cède plus de deux heures d’exécution comme dans les entrées cinématographiques de la franchise, ouvrant finalement la voie aux écrivains pour donner à ces personnages un arrière-plan plus approfondi.

Et Marvel Studios va probablement de l’avant avec une approche similaire dans la future série. Bien sûr, les arcs de personnages ne seront pas toujours émotionnels et seraient représentés pour correspondre au mieux à leurs attributs individuels, mais ce serait une bonne chance de mieux les comprendre, leur donnant finalement un espace plus large dans le monde de Marvel. Guerres d’armures prendra en compte la mort de Tony Stark, alors que Oeil de faucon peut donner quelques indices sur le temps de Clint Barton en tant que Ronin pendant l’intervalle de cinq ans après les événements de Guerre de l’infini. Toutes ces dérives que Marvel Studios prend pour étendre ses limites indiquent que les décideurs des créateurs de la franchise ont acquis une nouvelle approche pour traiter avec les personnages MCU.

Marvel a perfectionné la narration depuis longtemps. Il a ensuite perfectionné l’approche de la franchise intégrée vers la mise en place du plus grand univers cinématographique avec ses événements se déroulant dans une continuité partagée. Et il a maintenant perfectionné les arcs de caractère. La franchise ne déçoit jamais et continuera à divertir le public avec beaucoup plus d’entrées. Les studios Marvel ont actuellement une liste établie de plusieurs films et séries télévisées qui sortiront jusqu’en 2023, avec d’autres entrées telles que Lame aux premiers stades de développement pour être publié dans les phases ultérieures.

Sujets : WandaVision, Loki, Captain America 4, Falcon et Winter Soldier