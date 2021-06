Qu’est-il arrivé à la vie des jumeaux Olsen après le cinéma et la télévision ?

Ashley et Mary-Kate Olsen anniversaire aujourd’hui! Ils ont découvert la célébrité à l’âge de 9 mois. A l’époque, ils jouaient Michelle Tanner dans l’émission télévisée à succès, Full house. La petite fille était l’une des grandes raisons du bon moment de l’émission. Le personnage a été joué par les deux sœurs qui lui ont prêté leurs visages en colère, leurs mots d’esprit et leurs malices pour en faire une attraction spéciale qui a fasciné les téléspectateurs nord-américains.

Les jumelles Olsen ils sont devenus une marque de fabrique et ont participé à un grand nombre de films. Ils avaient leur propre série animée et même un jeu vidéo ! Ils ont eu le plaisir d’être invités à l’une des séries les plus importantes de l’histoire : Les Simpsons. Les États-Unis se sont rendus à son enchantement et ont finalement conquis le reste du monde. Cela durerait-il éternellement ?

Qu’est-il arrivé aux jumeaux Olsen ?







La renommée du berceau peut avoir de lourdes conséquences sur la vie des personnes qui ne sont pas prêtes pour ce genre de soins. Les sœurs Olsen ils ont beaucoup souffert. Marie-Kate souffraient d’anorexie et en sont venus à déclarer que pendant l’exposition maximale, ils se sentaient « singes de foire ».

Les jumeaux ont réagi et Marie-Kate Il a pris la décision drastique d’opérer son visage de manière à ce qu’il ne porte plus la ressemblance caractéristique avec sa sœur. Tous deux sont reconnus comme accros à la caféine dès leur plus jeune âge et Ashley a été diagnostiqué avec la maladie de Lyme; souffre constamment de douleur et de fatigue.

En 2004, la revue Forbes a rapporté que les Olsen étaient classées 11e parmi les femmes les plus riches du monde, avec plus de 100 millions de dollars produit de cette renommée qui leur a également apporté des problèmes. Cependant, ils chercheraient à poursuivre leur carrière loin d’Hollywood.

Les sœurs Olsen et le monde de la mode. (Photo : Getty)



C’est ainsi que les jumeaux ont créé la marque de vêtements La ligne, conçu pour le quotidien des femmes. Marie-Kate serait le créatif tandis que Ashley J’agirais en tant que président. Son aventure dans cette industrie ne s’arrêterait pas là ; ils ont également fondé Elisabeth et Jacques, associé à WallMart et JC Penny pour la commercialisation des vêtements.

Malheureusement et en raison de la pandémie, La ligne Elle a souffert financièrement et les sœurs ont prévu des licenciements et l’annulation de la collection pour hommes pour maintenir la marque à flot.

Le géant du streaming, Netflix, a cherché à recruter les jumeaux pour le programme Maison plus pleine qui suivrait l’histoire de la famille Tanner. Ils ont refusé l’opportunité de jouer à nouveau Michelle et il y avait une référence au personnage dans l’un des derniers épisodes.

« J’adore le fait qu’il y ait une ligne traitant de leur absence dans l’avant-dernier épisode. Tout est amusant. Tout le monde respecte sa décision et où il en est maintenant dans sa vie. », dit l’actrice Candace Cameron Bure, la sœur aînée de Michelle dans la fiction.