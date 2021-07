Les hot-dogs et les petits pains sont vendus dans des emballages inégaux. Heinz veut changer ça

C’est un mystère aussi vieux que le pain à hot-dog solitaire et durci coincé au fond de votre réfrigérateur à côté de la bouteille de lait qui a mal tourné : pourquoi les pains à hot-dog sont-ils dans un emballage différent du nombre de hot-dogs dans un emballage ?

Heinz s’est donné pour mission de mettre un terme à cette folie culinaire.

La compagnie de condiments a, hum, moutarde le courage de créer une pétition exigeant que les hot-dogs et les petits pains soient emballés en quantités égales.

« Les saucisses à hot dog sont livrées en paquets de 10 », a écrit Heinz sur son site Web pour la cause. « Les petits pains à hot-dog sont offerts en paquets de 8. POURQUOI ?! En tant que condiment qui rassemble les aliments depuis plus de 150 ans, nous avons décidé que ça suffit. C’est pourquoi nous avons lancé le Heinz Hot Dog Pact.

« Nous demandons aux entreprises Big Bun et Big Wiener de trouver une fois pour toutes la réponse à cette inadéquation des emballages de hot-dogs. Nous avons plus que jamais besoin de vos signatures. Ensemble, changeons l’histoire des hot-dogs.

Longtemps un sujet pour les comédiens de hack et le sujet d’une scène mémorable dans « Le père de la mariée » de 1991, pourquoi les petits pains et les hot-dogs ne sont pas vendus en quantités égales reste inconnu et conduit inévitablement à trop de saucisses de Francfort qui ne sont pas à la hauteur à leur destin d’être dévoré dans son propre vêtement pané.

Jusqu’à présent, la pétition Change.org a recueilli plus de 500 signatures. Les enjeux sont peut-être élevés, mais Heinz ne semble pas découragé, sachant peut-être que la saucisse prend tout.

