Quelles régions de Netflix reçoivent Legends Of Tomorrow Saison 7 chaque semaine ?

La saison 7 de Legends of Tomorrow a commencé sa nouvelle saison avec The CW juste un mois après la fin de la saison 6 sur le réseau. La partie positive est le fait que la saison 7 de Legends of Tomorrow sera disponible sur Netflix plus rapidement en 2022.

Netflix abrite un vaste assortiment d’émissions DC interconnectées. Si vous envisagez de commencer à regarder l’émission à froid, nous avons mis à jour notre guide de révision sur la façon de regarder le streaming DC sur Netflix ici.

DC Legends of Tomorrow est actuellement l’une des rares émissions Arrowverse restantes dans le quatrième épisode. L’émission suit « un groupe improbable de super-héros et de méchants pour sauver le monde d’un mal puissant ».

La nouvelle saison comprend le 100e épisode tant attendu, qui comprend de nombreuses scènes nostalgiques de personnages qui ont été retirés de la série au fil des ans.

Dans la septième saison de Legends of Tomorrow, The Legends essaient de trouver un moyen de revenir à leur chronologie en appelant un ingénieur qui a créé une toute nouvelle méthode de voyage dans le temps.

Quand Legends Of Tomorrow sera-t-il sur Netflix nous?

La saison 6 de Legends of Tomorrow est arrivée sur Netflix US bien plus tard que d’habitude en raison de retards de production, mais ce ne sera pas le cas car la saison 7 reprendra son créneau normal en octobre au lieu de mai comme l’année précédente.

Si nous avons environ 15-17 saisons, la série se sera terminée en mars, avril ou mai 2022.

La raison de l’accord CW est que les émissions soumises à l’accord Netflix devraient être ajoutées entre 8 et 9 jours sur Netflix, nous devrions pouvoir voir l’émission ajoutée à Netflix entre avril 2022 et mai 2022.

Quelles régions de Netflix reçoivent Legends Of Tomorrow Hebdomadaire?

De nombreux pays des régions Netflix diffusent régulièrement Legends of Tomorrow. Cela signifie que chaque jour après la diffusion des derniers épisodes sur The CW, ils tombent sur Netflix sans qu’il n’y ait de temps d’attente comme aux États-Unis.

Les régions qui diffusent l’épisode hebdomadaire de DC’s Legends of Tomorrow incluent pour 2021/2022 :

Grèce

la Belgique

Les Pays-Bas

Russie

Suède

Roumanie

Israël

Certaines régions Netflix ont un temps d’attente plus long pour la nouvelle saison de Legends of Tomorrow. Certaines régions comme l’Amérique latine n’ont pas encore la saison six de Legends of Tomorrow, donc notre meilleure prédiction pour les autres régions est que ce sera la fin de 2022.

Êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée de Legends of Tomorrow sur Netflix ou avez-vous le temps de regarder la saison 7 chaque semaine ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

