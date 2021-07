Les critiques sévères que Noel Gallagher a adressées à Alex Turner

S’il y a une chose qui a maintenu les frères Gallagher dans la tendance ces dernières années, ce sont les controverses, bien plus encore que le matériel qu’ils ont sorti après la séparation d’Oasis en 2009, mettant en évidence les différentes comparaisons et titres dans les gros titres. a fait contre d’autres groupes et artistes musicaux.

Celui qui s’est distingué avec le plus de diatribes et de condamnations contre d’autres interprètes musicaux (qu’ils soient de sa génération ou de nouveaux interprètes) a été Noel Gallagher, qui en 2015, après avoir émis de vives critiques contre l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran, a décidé de porter son attention sur une autre des grandes icônes du rock indépendant : Alex Turner.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Post Malone annonce la sortie de « Motley Crew », sa nouvelle chanson

Ce serait lors d’une conférence avec l’Evening Standard dans laquelle Gallagher a prononcé un discours sévère sur le manque de personnages dans l’industrie de la musique, en utilisant des groupes comme The Smiths ou The Jam comme exemples, arguant que « la pensée alternative est sur le point de disparaître ».

« Je préfère boire de l’essence directement à la buse d’un garage plutôt que d’écouter une interview d’Alex Turner d’Arctic Monkeys. Toi non? La pensée alternative est en train de disparaître », a déclaré Gallagher, notant que cela ne semblait pas être une coïncidence si les labels indépendants avaient été rachetés par les grandes entreprises et depuis lors, ils sont devenus ennuyeux.

Cette génération de rock stars se croit cool. Alex Turner, Miles, Kane, les gars de Royal Blood. Ils ont leurs pantalons, leurs bottes et leur eye-liner serrés. J’ai un chat qui est plus rocker que tous.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Johnny Marr parle de la grande obsession des Smiths pour la célébrité

Les commentaires incendiaires de Noel Gallagher ne seraient finalement pas pris aussi au sérieux par certaines des personnes « affectées ». Lorsque l’ancien membre d’Oasis a souligné dans cette même interview qu’il ne pouvait pas vivre dans un monde où Ed Sheeran était l’artiste principal du stade de Wembley, Sheeran a réussi à répondre : « Je peux y vivre, c’est très agréable. »