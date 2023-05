Harrison Ford dit que travailler sur un film Marvel n’est pas "Amusant Amusant"

Harrison Ford est actuellement occupé sur de gros films à succès pour quelqu’un qui a maintenant plus de 80 ans. Cependant, il ne semble pas que cela le dérange plus que – enfin n’importe quoi vraiment. En tant que vétéran de l’industrie, Ford est très rarement mis en phase par quoi que ce soit et sera toujours heureux de donner son opinion directe sur n’importe quel sujet lorsqu’on lui demandera. Dans une nouvelle discussion avec Esquire, Ford a été interrogé sur sa dernière entreprise, jouant Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans l’univers cinématographique Marvel, et bien que Ford ne soit pas entré dans les détails, il était plus qu’heureux de partager quelques réflexions sur la façon dont travailler sur un Le film Marvel fonctionne toujours à la fin de la journée, peu importe à quel point il peut y avoir de « fun » sur le plateau.

« Ouais, je veux dire qu’il y a des jours difficiles et des jours faciles et des jours amusants et toutes sortes de jours. C’est un emploi du temps difficile et, oui, c’est amusant. Mais ce n’est pas une promenade dans le parc. Ce n’est pas amusant amusant. C’est du travail! »

Bien sûr, la contribution de Ford au MCU ne se produit que maintenant en raison de la mort de William Hurt, qui incarnait à l’origine Ross dans L’incroyable Hulk en 2008 et a fait sa dernière apparition en 2021 Veuve noire. On ne sait pas si Ford aurait été considéré pour un autre personnage si cette circonstance ne s’était pas produite, mais ce qui est clair, c’est que Ford semble s’amuser avec sa nouvelle famille MCU… même si c’est juste du « travail amusant ».





Harrison Ford fait sa dernière apparition dans le rôle d’Indiana Jones cet été.

On a beaucoup parlé de Indiana Jones et le cadran du destin, du meilleur au moins bon selon les premières critiques que vous choisissez de croire. Peu de temps avant que le film ne soit enfin présenté à son véritable public dans les cinémas du monde entier, Ford a également été plus qu’heureux de discuter de sa dernière sortie en tant qu’Indy. Plus tard dans son interview, il a expliqué pourquoi il estimait qu’il était nécessaire de revenir une dernière fois en tant que l’un de ces personnages les plus emblématiques. Il a dit:

« Je voulais qu’un film ambitieux soit le dernier. Et je ne veux pas dire que nous n’avions pas fait de films ambitieux auparavant – ils l’étaient de différentes manières. Mais pas nécessairement aussi ambitieux avec le personnage que je voulais que le dernier soit.

Bien sûr, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui font Indiana Jones et le cadran du destin l’un des plus grands et des plus, pour reprendre le mot du moment de Ford, ambitieux de toute la franchise. La réalisation de films a changé de nombreuses façons depuis la trilogie originale d’Indiana Jones, et même depuis Royaume du crâne de cristalet cela signifie qu’il existe de nouvelles façons de raconter une histoire qui s’étend sur des décennies et comprend de véritables séquences fantastiques pour démarrer.

Indiana Jones et le cadran du destin arrive dans les cinémas le 30 juin, tandis que la première apparition de Ford dans le MCU devrait avoir lieu en 2024.