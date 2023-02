Martin Starr de Party Down partage son désir de faire plus d’épisodes

Martin Starr pense que le retour en six épisodes de la saison 3 de Party Down ne suffit pas.

Martin Starr de Party Down exprime son désir de faire plus d’épisodes

Le premier épisode de Faire la fête la saison 3 vient de sortir le 24 février dernier et les fans sont toujours ravis du retour de la série. Malheureusement, le retour tant attendu de la série a fait patienter près de 13 ans les fans avant de revenir sur le petit écran. Les acteurs de l’ensemble reprennent leurs rôles pour la dernière saison, notamment Adam Scott, Ken Marino, Lizzy Caplan, Ryan Hansen, Jane Lynch et Martin Star. Starr, qui joue Roman DeBeers, s’est assis avec Collider pour discuter de leur retour tant attendu.





Avec seulement six épisodes pour le retour de la saison, Starr partage son désir de faire plus Fête vers le bas ; il a dit à Collider: «J’espère qu’il y a une chance de plus. Ce n’est évidemment pas une décision que je peux prendre, mais j’espère qu’avec un bon accueil, alors que nous revenons dans le monde pour la saison 3, si la base de fans est là et grandit un peu, J’espère que nous aurons l’occasion d’en faire un quatrième. C’est le rêve.

Starr brûle d’enthousiasme pour reprendre son rôle dans la sitcom comique. Il a ensuite détaillé ce qu’il ressentait la veille du premier jour de tournage en disant: «Chaque fois avant le premier jour de n’importe quel travail, celui-ci en particulier, je n’arrive pas à dormir. Je suis trop excité pour comprendre ce qui se passe. Je pense qu’il y a plus d’anxiété avec d’autres emplois parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, et donc le premier jour peut être n’importe quoi, mais surtout avec celui-ci, c’est juste de l’excitation, vous savez ? Je veux juste recommencer à jouer avec mes amis, comme si c’était le meilleur camp d’été.





Martin Starr était apparemment défoncé pendant le tournage de Party Down

Au cours de l’interview, on a demandé à Starr ce que c’était que de se présenter aussi haut malgré sa sobriété :

« Nous devons être sobres ? Je veux dire, c’était amusant. Je pense que c’est encore plus amusant parce qu’à la fin de la saison 2, c’est le « mariage de Constance Carmell », et je suis vraiment défoncé dans la salle de bain en train d’écrire mon manuscrit, et c’était juste moi. Donc je pense qu’il y a quelque chose de plus… Je veux dire, c’était amusant, ne vous méprenez pas, mais il y a quelque chose de plus amusant à propos de tout le monde qui part ensemble pour un voyage comme ça. C’est presque comme si vous faisiez vraiment des champignons ensemble – oups, pas de spoilers – mais que vous aimez tous parcourir cette route ensemble. C’est plus amusant parce que vous explorez tous à quoi ressemble cette réalité pendant que vous mangez des chocolats aux champignons par camions entiers.

