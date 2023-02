L’acteur de The last of us qui rejoint l’ultime saison de The Umbrella Academy

in

Le quatrième volet de la série Netflix sera le dernier pour la famille d’enfants adoptés de Reginald Hargreeves.

© IMDbL’Académie des Parapluies.

Tout ce qui commence doit finir et L’Académie des Parapluies ne sera pas l’exception. La production réussie de Netflix se prépare à dire au revoir avec ce qui sera sa quatrième saison. Dans ce contexte, trois arrivées de luxe à son casting viennent d’être annoncées, dont un acteur de Le dernier d’entre nous.

La quatrième saison de L’Académie des Parapluies sera le dernier du spectacle Netflix et mettra en vedette ces trois nouveaux visages : Nick Offerman (Le dernier d’entre nous), Megan Mulally (parcs et loisirs) et David Croix (Développement arrêté). La production est actuellement en tournage à Toronto, au Canada.

Offerman et Mulally (qui sont mariés dans la vraie vie) joueront le mariage de docteurs Gene et Jean Thibedeaudeux professeurs d’université du Nouveau-Mexique qui souffrent constamment de déjà-vu. Croixpour sa part, sera Sy Grossmanun homme d’affaires qui cherche désespérément à renouer avec sa fille perdue et fera tout ce qu’il faut pour la récupérer.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore Ils reviendront dans la série pour la quatrième saison. Il n’y a toujours pas de date de sortie stipulée, mais étant donné que le troisième est arrivé en juin de l’année dernière, nous devrons peut-être attendre fin 2023 pour le voir.

+La série incontournable avec Nick Offerman sur Star+

si vous avez déjà vu Le dernier d’entre nous et vous avez hâte de voir nickofferman dans L’Académie des Parapluies, nous avons une production à vous recommander avec cet acteur pour tuer l’attente. Il s’agit de développeursune production disponible en Étoile+ créé par la personne en charge de Ex-Machina. L’histoire tourne autour de la mystérieuse disparition d’un développeur de logiciels et de l’enquête menée par son associé (sonoya mizuno).

