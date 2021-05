Mini Review: Wonder Boy: Asha dans Monster World (PS4) – Un magnifique remake Cel-Shaded

Plus de 25 ans après la sortie originale de Monster World IV, le jeu de plateforme d’action 2D classique culte a été refait pour les consoles modernes. Wonder Boy: Asha dans Monster World conserve le style et le charme de l’original, tout en mettant à jour le jeu pour proposer des visuels 3D ombragés. Le jeu est magnifique, grâce aux couleurs éclatantes et aux animations rebondissantes. Même la bande son et les effets sonores ont été mis à jour pour le public moderne.

Le jeu met en vedette Asha alors qu’elle et son animal de compagnie Pepelogoo explorent le monde interconnecté pour trouver les quatre esprits élémentaires dans chaque temple. Des conceptions du temple à la ville principale, chaque partie du monde est bien conçue avec de grands puzzles et de nombreux secrets à découvrir. Asha a accès à une épée et à un bouclier, qui peuvent tous deux être améliorés avec de l’argent trouvé dans le jeu. Elle peut également acheter des bracelets qui peuvent prolonger sa santé maximale lorsqu’ils sont équipés. Pendant ce temps, Pepelogoo permet à Asha de faire un double saut, de planer et est même utilisé comme un outil de résolution de casse-tête. Cette combinaison d’éléments de RPG traditionnels et de plates-formes se mélange pour créer une aventure amusante, mais simple à saisir.

Asha dans le plus gros défaut de Monster World, cependant, vient du système de sauvegarde mis à jour. Dans le jeu original, la capacité de sauvegarde était verrouillée derrière le Sage of Save, un homme qui se trouve à plusieurs endroits du jeu. L’enregistrement créerait un point de contrôle à côté du sage, qui vous permettrait alors de reprendre à partir de ce point si vous mouriez. Alors que le sage est toujours situé tout au long du jeu dans le remake, il n’agit plus comme un point de sauvegarde. Au lieu de cela, vous pouvez enregistrer à tout moment à partir du menu. Bien que cela soit certainement plus pratique, l’absence de sauvegarde automatique vous oblige à enregistrer constamment toutes les quelques minutes afin de vous éviter de perdre tous vos progrès si vous mourez. Cela tue finalement le rythme du jeu et constitue un défaut majeur sur un remake par ailleurs fantastique.

Wonder Boy: Asha dans Monster World est un remake fantastique. Bien que le système de sauvegarde ait l’impression d’être douloureusement coincé dans le passé, tous les autres aspects du jeu sont refaits avec amour. Pour les nouveaux arrivants comme pour les fans de longue date, c’est une belle aventure dont vous tomberez certainement amoureux.