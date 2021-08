Method Man montre à Marvel pourquoi il devrait jouer Lucas Bishop dans le redémarrage X-Men du MCU

Rejoignant les rangs de l’acteur Mahershala Ali, lauréat d’un Emmy Award, et maintenant du catcheur devenu acteur John Cena et du hobbit préféré de tous Elijah Wood, Method Man (Clifford Smith) met actuellement son nom dans le chapeau pour le MCU. L’acteur / rappeur a fait sensation sur Instagram avec une image qui dépeint la légende du hip-hop comme le mutant voyageant dans le temps Lucas Bishop, ou Bishop en abrégé. Le talent de 50 ans a tagué Marvel, Marvel Studios et Kevin Feige, le fromage de tête de House of Mouse chez Marvel. Il a poursuivi en disant: « Merci pour le look, maintenant si nous pouvons avoir @marvel et @marvelstudios à bord..er ‘body tag. » Vous pouvez jeter un oeil à Method Man’s X Men Regardez ci-dessous.

Le talentueux co-fondateur du Wu-Tang Clan n’est pas étranger au métier d’acteur. Il a tenu bon sur le petit écran ainsi que sur grand écran en faisant des apparitions dans des émissions telles que Le dernier OG. ainsi que CSI : Miami.Bien que le MCU ouvre une scène beaucoup plus grande que cela, l’acteur n’est pas non plus étranger au grand écran, ayant été dans Menthe poivrée, Shaft, The Jay et Silent Bob redémarrent,et Cowboy en béton,

Comme Méthode Homme, Lucas Bishop partage une histoire compliquée. Auparavant, Omar Sy avait été sollicité pour donner vie au mutant dans X-Men : les jours du futur passémais il était beaucoup plus jeune. Dans les itérations précédentes telles que les bandes dessinées ainsi que l’original X-Mensérie de dessins animés, Bishop est décrit comme plus âgé et un peu plus rugueux sur les bords et graveleux, venant d’un avenir dystopique qui se connecte à la chronologie de l’Age de l’Apocalypse. Comme Method Man, qui crache un feu fou, Bishop lance des faisceaux d’énergie qu’il crée en absorbant l’énergie rayonnante, de sorte qu’ils ont tous deux un terrain d’entente.

Précédemment mentionné, Mahershala Ali a appelé son coup pour représenter Blade dans le prochain redémarrage MCU de la franchise portant le même nom. John Cena fait en quelque sorte du lobbying pour le rôle de Ben Grimms Thing dans le prochain redémarrage de Marvels First Family, Les quatre fantastiqueset aussi, comme mentionné précédemment, Elijah Wood cherche à plonger son orteil dans l’eau du MCU. Tant de talents font déjà partie du MCU avec des noms tels que les lauréats des Oscars Brie Larson, Cate Blanchett, Jeff Bridges, William Hurt et Gwyneth Paltrow parmi plusieurs autres, associés à la vaste économie du MCU lui-même, un monstre qui semble avaler chaque dollar qu’il peut, vous pouvez voir pourquoi les acteurs sont attirés par cela. Même des acteurs tels que Ethan Hawke, désormais connus pour des rôles plus obscurs, trouvent des attraits pour le MCU.

Ethan Hawke a signé en tant que méchant, pour l’instant sans nom, dans le prochain Chevalier de la lunesérie mettant en vedette Oscar Isaac avec Hawke nommant Isaac comme la seule raison pour laquelle il a rejoint le projet lorsqu’il est passé Tard dans la nuit avec Seth Myers: « Il est comme ‘Hé, j’ai vraiment aimé Le bon Dieu oiseau.’ J’étais comme ‘Hé, cool, j’aime vraiment ton travail. Tu es incroyable’ Il me dit ‘Tu veux être dans Moon Knight avec moi !?' »

Peu importe comment ça se passe, Method Man a montré ses talents avec sa musique, avec son message, avec son style et son jeu d’acteur. Il ne fait aucun doute que le MCU peut le considérer comme autre chose qu’un homme aux multiples talents. Method Man sera-t-il le prochain évêque ? Seul le temps nous le dira, mais nous avons beaucoup de temps car le redémarrage des X-Men à partir du MCU est encore loin. Déposez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.

