C’est la RELATION INFORMELLE entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet

C’est ce que l’on sait de la prétendue relation entre l’acteur et l’influenceur.

©Getty ImagesTimothée Chamalet et Kylie Jenner seraient dans une relation informelle

Il y a plus de détails sur Relation entre Kylie Jenner et Timothée Chalametaprès que des rumeurs se sont répandues sur une romance et une source a assuré qu’ils avaient une liaison, mais que c’était informel et ici nous vous disons tout ce qui est connu.

Alors que Kendall Jenner sort avec Bad Bunny, les Kardashian continuent d’augmenter leur popularité face à la vague de romances qui semble avoir atteint la vie de presque tout le monde et Kendall n’est pas en reste.

+ Informel : c’est la relation de Kylie Jenner et Thimothée Chalamet

Loin de démentir les rumeurs, Divertissement ce soir Il a cité une source qui a donné des détails sur la relation entre la femme d’affaires et l’acteur, assurant que la relation « n’est pas sérieuse »en échange « c’est amusant et décontracté et Kylie aime passer du temps avec Timothée et voir où il va« .

Une source a dit HE que pour Kylie, c’était amusant de sortir avec l’acteur de appelle moi par ton nom27 ans, car il est très différent du reste des prétendants qu’a eu le membre du clan Kardashian Jenner de 25 ans : « C’est nouveau et excitant pour Kylie et elle s’amuse beaucoup.« , citent les médias américains.

Le rapport assure également que Kylie veut garder un profil bas dans la relation, donc le week-end dernier alors que sa sœur, Kendall Jenner, a été vue avec Bad Bunny, Kylie est partie seule car elle voulait se détendre et s’amuser avec ses amis.

+ Comment Timothée Chalamet et Kylie Jenner se sont-ils rencontrés ?

La source citée par Divertissement ce soir a supposé que c’était Kendall qui avait présenté Kylie et Timothéemême si les célébrités ont été vues interagir en janvier, lors de la Fashion Week de Paris.

Récemment, la voiture de Kylie a été vue garée au manoir Chalamet à Beverly Hills. ET un jour plus tard, ils ont été vus à un rendez-vous en train de manger des tacos. D’autre part, Nous hebdomadaire a rapporté que le couple n’est sorti que quelques fois et qu’ils ont une bonne chimie malgré le fait que l’affaire est nouvelle.

Bien que les sources citées par les médias américains assurent que la relation de Timothée Chalamet et Kylie Jenner existe et est informelle, Ni l’acteur ni l’influenceur n’ont confirmé la relation présumée et ils n’ont pas non plus été photographiés ensemble.

