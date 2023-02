Un créateur invincible affirme que son personnage pourrait battre les favoris de Marvel et de DC

Peut Invincible battre Superman ou Thanos ? Ryan Ottley n’a aucun doute. Créé par Robert Kirkman et Cory Walker, le personnage a fait ses débuts en 2003 et a été publié par Image Comics. En 2021, Prime Video a porté son histoire à l’écran dans une série animée pour adultes qui est devenue un succès instantané, suivant les traces de son partenaire de streaming Les garçons.





Maintenant, alors que les fans attendent l’arrivée de la saison 2 de l’émission, l’offre d’histoires basées sur les super-héros ne cesse d’augmenter, avec merveille et CC personnages dominant la scène et quelques étrangers offrant des alternatives. Mais même lorsque les deux sociétés leaders pourraient dominer le box-office ou les classements en streaming, il semble que leurs personnages ne pourraient pas gagner dans un combat contre Mark Grayson.

Ou du moins, c’est ce que pense le co-créateur de la série, Ryan Ottley. Lors d’une conversation avec Skybound sur YouTube, il a assuré aux fans que le personnage pourrait facilement affronter certains types majeurs de DC et Marvel :

« Je pense que même avec [the Infinity Gauntlet]. Il est sur le point de craquer, et il vient de se casser les doigts. Déchire le gant. Maintenant, Invincible a le gant. Invincible démolit Superman. »

L’homme d’acier et le méchant Thanos sont, sans aucun doute, certains des personnages les plus puissants du marché, alors affirmer qu’Invincible peut les battre est tout à fait une déclaration.





À quoi s’attendre de la saison 2 d’Invincible ?

Invincible commence comme une histoire de passage à l’âge adulte pour Mark Grayson, qui prend plus tard le surnom de titulaire. Fils de Nolan Grayson, alias Omni-Man, le meilleur et le plus fort super-héros sur Terre, Mark est un lycéen régulier qui admire son père et est accablé par les luttes habituelles des adolescents.

Omni-man est initialement présenté comme une figure de type Superman tout-puissant, bien qu’un peu plus stoïque. Grâce à la physiologie surhumaine de son père, Mark acquiert des pouvoirs similaires et apprend à mieux les contrôler auprès de Nolan. De plus, nous sommes présentés à la super équipe de maintien de la paix, Guardians of the Globe. Mais Mark réalise lentement que son père n’est pas le héros qu’il pense être.

Dans la saison 2, Omni-Man est maintenant parti après sa bataille dévastatrice avec Mark, et c’est à Invincible, avec les nouveaux Gardiens du Globe, de protéger les habitants de la Terre.

Invincible met en vedette Steven Yeun dans le rôle de Mark Grayson; JK Simmons comme Nolan Grayson; Sandra Oh comme Debbie Grayson; Zazie Beetz dans le rôle d’Amber Bennett; Gillian Jacobs dans le rôle de Samantha Eve Wilkins / Atom Eve; Andrew Rannells comme William Clockwell; Walton Goggins dans le rôle de Cecil Stedman; Jason Mantzoukas dans le rôle de Rex Sloan/Rex Splode ; Mark Hamill comme Art Rosenbaum; Ross Marquand comme Rudy Conners, Koursk et Bi-Plane; Seth Rogen dans le rôle d’Allen l’extraterrestre; et Mahershala Ali comme Titan.