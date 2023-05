Martin Scorsese fait un autre film sur Jésus parce que le pape l’a demandé

Alors qu’il prépare la sortie de son nouveau film, Les tueurs de la fleur de lune, Martin Scorsese pense déjà à son prochain grand projet de film.





Le réalisateur a l’une des carrières les plus larges et les plus variées de tout Hollywood. Bien que la plupart l’identifient au cinéma de gangsters et aux portraits de l’obscurité et de la saleté de New York, la réalité est qu’il a réalisé toutes sortes de films avec des histoires différentes, y compris des drames religieux, tels que La dernière tentation du Christ.

Maintenant, Scorsese veut se replonger dans ce thème à la demande de nul autre que le Pape, comme il l’a révélé dans une interview avec La Civiltà Cattolica (via Variété) :

« J’ai répondu à l’appel du pape aux artistes de la seule façon que je connaisse : en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus. Et je suis sur le point de commencer à le faire. »

Sorti en 1988, La dernière tentation du Christ raconte la vie de Jésus à la suite des évangiles, bien qu’il modifie évidemment plusieurs événements, notamment après la crucifixion. Le film mettait en vedette Willem Dafoe, Harvey Keitel, Verna Bloom et Barbara Hershey.

La religion a toujours occupé une place importante dans la filmographie de Scorsese, même dans les histoires qui n’avaient rien à voir avec elle. Donc, que le réalisateur s’attaque directement à ce genre de film ne surprendra peut-être pas ses fans.

Pour l’instant, aucun autre détail n’a été partagé sur le prochain projet du réalisateur, puisqu’il se concentre principalement sur la promotion de son prochain film, Les tueurs de la fleur de lune.





De quoi parle Killers of the Flower Moon ?

Basé sur le roman de non-fiction Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI de David Grann, l’histoire se déroule dans les années 1920 et est centrée sur des membres de la tribu amérindienne du comté d’Osage, dans l’Oklahoma, qui sont assassinés après avoir découvert qu’il y a du pétrole sur leurs terres, pour lesquels le FBI entame une enquête exhaustive.

Après ses débuts à Cannes, où le film a agréablement surpris la critique, il devrait sortir en salles en octobre de cette année, et il s’annonce déjà comme l’un des grands candidats de la saison des récompenses.

Les tueurs de la fleur de lune réunit le réalisateur avec deux de ses acteurs préférés, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, en tant qu’homme d’affaires local William Hale et son neveu Ernest Burkhart. Ils sont rejoints par Jesse Plemons en tant qu’agent du FBI Tom White.

Le casting est complété par Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelimi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr. Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell, Stugill Simpson et Brendan Fraser.

Les tueurs de la fleur de lune est produit par Paramount Pictures et Apple TV+, où le film sera disponible après sa sortie en salles, marquant la deuxième collaboration de Scorsese avec une plateforme de streaming après sa sortie L’Irlandais sur Netflix.