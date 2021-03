Ces 8 séries Netflix sont les meilleures alternatives à Love and Anarchy

Aucune comédie romantique ne doit être exclue d’une liste, mais nous pensons avoir trouvé les idéaux.

Série similaire à Love and Anarchy

Que vous appréciiez le bonnes amitiés, comme ce serait le cas avec Sweet Magnolias, comme si vous mourriez d’envie histoire d’amour intense, vous devez découvrir Feel Good, nous avons la série parfaite pour vous.

Les lucioles dansent

Ils courent moments difficiles pour l’amitié et voir que dans cette série télévisée nous nous mettrons dans la peau de un couple d’amis qui ont traversé toutes les étapes de la vie ensemble, franchissant déjà la barrière de 40 ans. Cependant, aucune relation ne se révèle à l’épreuve des bombes et ce sera ce qui se passera, une grosse bombe, lorsque le mensonges et les romances menacent de faire sauter la relation.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 50 minutes

Magnolias sucrés

Vous devez nous croire lorsque nous vous disons qu’il y aura du contenu d’amour entre hommes et femmes dans ce top, mais, pour l’instant, nous aimerions aussi que vous sachiez l’histoire de Maddie, Helen et Dana Sue, amis, aussi, à vie, qui sous le prisme d’un petite ville nord-américaine, une cliché très populaires dans ce type de séries, ils nous montreront Comment sont leurs viesproblèmes familiaux et professionnels, en plus de savoir quel type de problèmes ils font face quotidiennement.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 50 minutes

Mon amour holo

Les pays asiatiques il semble qu’ils s’intéressent à Vendre vos articles à des publics différents des publics classiques à l’intérieur de ses frontières et ils lancent un processus d’expansion dont bénéficient le reste des citoyens. A cette occasion, on retrouve un histoire d’amour et science-fiction, où trouverons-nous la jeune femme Han So-yeon, qui se terminera amoureux d’un hologramme qui ressemble exactement à son créateur, face à la technologie et au désir.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 12

Durée moyenne: 50 minutes

Dash & Lily

Quand dans la ville spectaculaire de New York vous en rejoignez un neige de Noël et quelques jeunes jouant avec leur cœur au rythme d’une course de puzzle effrénée, le résultat ne peut pas être mauvais. Lily et dash commencer échange de messages à travers une frappe cahier rouge, tandis que sa tournée de la Grosse Pomme nous fera découvrir une histoire romantique comme peu d’autres.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 25 minutes

Se sentir bien

Au fur et à mesure que le siècle avance, nous assistons changements dans l’ordre de notre société, en commençant par standardiser toutes sortes de relations avec les pairs. Cette série raconte l’histoire de Mae Martin, un aspirant humoriste, qui découvre l’amour en George, sa petite amie récente, et qui lui en apportera tant bon temps, Quoi Maux de tête, bien que peut-être que ce dernier soit également dû à la consommation excessive d’alcool.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 25 minutes

Visite de Noël

Il y a des professions qui ne résolvent pas votre vie, à moins que vous ne soyez le meilleur dans votre domaine. Dans ce cas, nous assisterons au retour de Bastian, une musicien qu’il rentre à la maison pour Noël, car il n’a nulle part où tomber mort, mais qu’il découvre bientôt qu’il réunit ces dates spéciales avec la famille ne doit pas être une excellente idée. La retour dans sa ville natale et la relation compliquée avec son frère, sera le point de départ.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 3

Durée moyenne: 50 minutes

Incompatible

La Inde, l’un des pays qui produit le plus de productions audiovisuelles chaque année, est le siège de cette série la télévision, qui nous fera suivre les aventures de Rishi et Dimple. Deux jeunes en pôles opposés, mais que la création d’une application pour appareils mobiles, en tant que devoir scolaire, les rendra Uni, malgré la réluctance de la jeune femme.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 35 minutes

La romance est un livre bonus

Nous terminons cette liste, que comme vous le voyez complètement, vous devrez aller chez le médecin pour éviter le diabète manuel, avec un autre série asiatique, à cette occasion, qui nous emmène à travers la vie d’un écrivain à succès qui finira par être impliqué dans un romance inattendue.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 16

Durée moyenne: 60 minutes

