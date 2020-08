Mandat d’arrêt ordonné pour un homme trans qui a épousé une femme cis au Pakistan

Le couple a été accusé d’avoir contracté un mariage homosexuel, ce qui est un crime au Pakistan (Envato Elements)

La Haute Cour de Lahore au Pakistan a émis un mandat d’arrêt contre un homme trans accusé d’avoir contracté un mariage illégal «homosexuel» avec une femme cis.

Au Pakistan, le mariage est autorisé entre personnes trans, mais l’homosexualité est toujours strictement interdite et passible de dix ans de prison.

L’affaire a fait la une des journaux pour la première fois en juillet lorsque le mari, Ali Akash, a admis librement devant le tribunal qu’il était transgenre et avait subi une opération chirurgicale d’affirmation de son sexe.

La femme d’Akash a confirmé qu’elle était satisfaite et heureuse de son mariage, que son mari répondait à tous ses besoins de manière responsable et qu’elle voulait vivre avec lui.

Akash a déclaré que la famille de sa femme était parfaitement au courant de l’affaire et que le mariage était consensuel, ajoutant qu’il avait également répondu aux offres de mariage de la tante paternelle de sa femme, qui voulait faire de lui son gendre.

Cependant, le juge a refusé d’entendre l’affaire, insistant sur le fait qu’Akash doit d’abord se soumettre à un «test de genre» dans un hôpital local.

Selon le Informations internationales, Akash a présenté une demande d’arrêt de l’examen médical, qui a été rejetée. Après cela, il est entré dans la clandestinité et a cessé de comparaître devant le tribunal, affirmant qu’il avait divorcé de sa femme dans le but de classer l’affaire.

Le juge Chaudhry Abdul Aziz a maintenant émis un mandat d’arrêt non libérable contre Akash et a ordonné à la police d’arrêter les accusés à tout prix. Le tribunal a ordonné aux autorités de présenter le mari et la femme à la prochaine audience, avertissant que des «mesures strictes» seraient prises contre les hauts fonctionnaires de la police en cas d’échec.

«Nous vivons dans un État islamique plutôt en Amérique», a déclaré le juge avec colère à l’avocat d’Akash. «Certaines personnes veulent faire de l’Amérique où les garçons se marient avec des garçons et les filles se marient avec des filles.

«Les parents doivent montrer leur responsabilité mais leur silence [is] nuire au secteur social de ce pays.