L’épisode MTV Cribs de Paul Walker a mis en lumière son humilité

Avoir un aperçu des habitations privées de célébrités est un plaisir voyeuriste particulier. De nombreuses célébrités ont des valeurs nettes dont leurs fans ne peuvent que rêver, alors avoir la chance de jeter un coup d’œil à huis clos pour voir comment la vie de «l’autre moitié» fait depuis longtemps partie du fandom. je

C’est toute la prémisse derrière l’émission MTV Berceaux, et le spectacle a certainement fourni des regards mémorables sur les maisons de célébrités. Qui peut oublier quand Mariah Carey a demandé à une assistante de l’habiller pendant qu’elle marchait ou à la chaise de Missy Elliott avec des aquariums intégrés dans les bras?

À plusieurs reprises, l’émission a confirmé ce que de nombreuses personnes soupçonnées – les célébrités ne vivent rien comme le reste d’entre nous. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Quand Berceaux est entré dans la maison de Paul Walker, il a mis en évidence son humilité plutôt que son extravagance.

Paul Walker est devenu célèbre avec « The Fast and the Furious »

Walker est né en Californie en 1973 dans une famille assez typique. Son père était un entrepreneur en égouts et sa mère était un modèle. Walker a commencé dans l’industrie du divertissement à l’adolescence et a d’abord été jeté dans l’émission de télévision Palpiter en 1986.

La sitcom de courte durée n’a duré que deux saisons et s’est concentrée sur un directeur du disque essayant de détecter les talents pour son label. Après la série, Walker a commencé à travailler comme mannequin avec quelques apparitions d’invités dans des émissions comme Qui est le boss.

Le film de 1994 Tammy et le T-Rex a offert à Walker sa première incursion dans le cinéma, et il la poursuivrait avec un travail constant dans de petits rôles de grands films comme Pleasantville et Varsity Blues.

Paul Walker | Kevin Winter / Getty Images

Sans aucun doute, c’était le rôle de 2001 dans Le rapide et le furieux qui a offert à Walker son rôle décisif et a défini le reste de sa carrière. Il a dépeint Brian O’Connor, un flic infiltré qui est chargé d’enquêter sur un ring de course de rue illégal avant de tomber amoureux de la vie rapide lui-même.

Il reprendra le rôle plusieurs fois pour les nombreuses suites de la série avant de rencontrer une fin tragique et intempestive avec un accident de voiture en 2013. Il n’avait que 40 ans.

On se souvient de Paul Walker comme d’un gars sympa avec un passe-temps automobile

Dans un cas de vie imitant l’art, Walker avait quelque chose en commun avec le fictif Brian O’Connor – ils aimaient tous les deux les voitures rapides. Walker, en fait, possédait une voiture qu’il est interdit de conduire sur les routes américaines. La Nissan S15 Silvia est une voiture incroyablement flashy qui ne répond pas aux normes d’importation américaines pour être légale sur la route.

Notamment, le tragique accident qui a mis fin à la vie de Walker semblait également être quelque chose de déchiré du scénario de l’un de ses films. Il était le passager d’une Porsche Carrera GT conduite par son ami Roger Rodas. La voiture roulait à plus de 100 mi / h lorsqu’elle s’est écrasée contre un poteau lumineux. Aucun des deux hommes n’a survécu à l’accident.

Avec ces détails à l’esprit, il peut sembler que Walker vivait un style de vie flashy d’excès, mais il y a beaucoup d’autres détails que des amis ont apportés qui brossent un tableau différent. D’une part, Walker était notoirement généreux. Il a même acheté une fois une bague de fiançailles de 9000 € pour un couple qu’il ne connaissait pas après les avoir entendus dans une bijouterie avant de repartir les mains vides en raison de contraintes budgétaires.

Il avait également une passion pour la biologie marine et a même étudié le sujet à l’école.

L’épisode MTV ‘Cribs’ de Paul Walker a souligné son humilité

Paul Walker est décédé il y a sept ans aujourd’hui. Mec ressemblait au fils de Troie et avait du charme pour démarrer. Il était également adepte de l’action, bâtissant une carrière dans la franchise FAST AND FURIOUS. Il a également donné une tonne de temps aux personnes dans le besoin. Le monde serait mieux avec lui encore ici. pic.twitter.com/IAFbeX2BBJ – Dan Buffa (@ buffa82) 30 novembre 2020

Un endroit où Walker n’a certainement pas montré un style de vie flashy était sur MTV Berceaux. L’émission fournit souvent une plate-forme aux célébrités pour montrer leurs richesses, mais l’épisode de Walker était très différent.

Au lieu d’un manoir somptueux avec des placards remplis de vêtements de luxe, Walker a amené l’équipe de tournage dans un humble mobile home. Selon Zimbio, l’épisode mettait en vedette Walker montrant son réfrigérateur vide et le magnétophone de son véhicule. Il est prudent de dire que la renommée de Walker n’a pas complètement atteint la tête de Walker s’il était capable de vivre une vie aussi modeste.