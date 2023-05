Le film de guerre qui vient d’être présenté et qui est TENDANCE sur Netflix

Netflix

Sang et Or raconte l’histoire d’un déserteur nazi qui se retrouve en pleine recherche d’un trésor juif dans un village. Épingle de sûreté!



© IMDbdu sang et de l’or

Netflix continue de diffuser des contenus qui deviennent rapidement une tendance grâce aux vues mondiales que certains de ces titres obtiennent, devenant ainsi des phénomènes qui transcendent un seul pays, comme dans ce cas un film d’origine allemande qui a atteint le Géant du streaming le 26 mai et ça fait déjà beaucoup de bruit sur la plateforme.

On parle de du sang et de l’orun film réalisé par Pierre Thorwartqui selon les spécialistes méritait une acceptation de 67% en Tomates pourries tandis que le grand public lui a donné un solide 83% dans plus de 50 avis certifiés au sein de cette page Web. Il semble que les abonnés de Netflix Ils apprécient ce film.

De quoi parle Sang et Or ?

La bande se déroule au printemps 1945, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elsa et Heinrich réalisent rapidement qu’ils ont plus en commun que le même ennemi. Tous deux se battent pour la justice, contre les nazis et pour leurs familles. Heinrich est un déserteur allemand qui cherche sa fille. Mais dans la ville reculée d’Elsa, un trésor d’or juif est caché que les nazis veulent piller. Une quête bourrée d’action commence avec les villageois affrontant les SS. L’avidité de l’or révèle des secrets et se termine par une confrontation sanglante dans l’église du village.

Actuellement du sang et de l’or se classe au deuxième rang des films les plus regardés en Netflix derrière La mèreun film qui a la volonté indéniable de mettre en vedette Jennifer Lopez. Troisième place, le film qui du sang et de l’or dépassé en ces quelques jours depuis sa première, c’est un film d’origine polonaise : Fête des mères. Trois histoires bien différentes mais que l’on retrouve au sommet de Le N rouge.

du sang et de l’or étoiles Robert Maaser comme Heinrich, Jördis Triebel comme Sonja, Marie Hacke comme Elsa, Alexander Scheer comme Von Starnfeld, Roy McCrerey comme sergent, Stephan Grossmann comme Richard, Simson Bubbel comme Schreck, Gisela Aderhold comme Brigitte, Juri Senft comme Koehler et Andreas Bichler comme Rogge, entre autres.

