Patti LuPone révèle Agatha: Coven of Chaos a un nombre d’épisodes plus élevé que de nombreux spectacles MCU

Lors d’une apparition sur le Petits hommes d’or par Vanity Fair podcast Agatha : Coven du Chaos La star Patti LuPone a partagé des informations non confirmées auparavant sur la prochaine série Disney +. Un précédent rapport affirmait que Agatha : l’Assemblée du Chaos diffuserait neuf épisodes, ce que LuPone a confirmé lors de son apparition en podcast. Avec neuf épisodes, Agatha : Coven du Chaos rejoint Et qu’est-ce qui se passerait si…? et She-Hulk : avocate pour le nombre d’épisodes le plus élevé pour une série Marvel sur Disney +. Reste à savoir combien de temps durera chaque épisode.





Le mois dernier, LuPone a révélé d’autres détails sur la série à venir. Lors d’une apparition sur La vue, elle a informé les animateurs de l’émission qu’elle incarnerait Lilia Calderu, une sorcière sicilienne de 450 ans « dont le pouvoir est la divination et dont le procès est le tarot ». Elle a également partagé qu’Aubrey Plaza, Sasheer Zamata et Ali Ahn représenteraient tous des sorcières dans le clan d’Agatha Harkness, avec Joe Locke servant de « familier » des sorcières. Comme prévu, Marvel n’a confirmé aucune de ces informations. En ce qui concerne son personnage et la série, LuPone a également déclaré avec enthousiasme aux animateurs de The View : « Eh bien, c’est un groupe de sorcières, et je joue Lilia Calderu, qui est apparemment dans le monde Marvel. Et j’ai fait des recherches sur elle, elle est sexy ! Elle est vraiment sexy ! Elle est ! Elle a un corps magnifique, des cheveux corbeau. »

Agatha : Coven du Chaos devrait être diffusé sur Disney + en 2024 dans le cadre de la phase 5 du MCU. Le casting comprend Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness, Emma Caulfield Ford, qui reprend le rôle de Dottie de WandaVision, Debra Jo Rupp, David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Kate Forbes, Locke, Zamata, Ahn et Plaza.

L’illustre carrière de Patti LuPone avant le MCU

Netflix

LuPone est une actrice et chanteuse estimée qui a remporté trois Tony Awards et deux Grammy Awards. Sa carrière remonte aux années 1970, lorsqu’elle est apparue dans plusieurs productions théâtrales. Son rôle à l’écran est venu en 1979, lorsqu’elle a joué dans la comédie de Steven Spielberg 1941. Les autres crédits notables de LuPone incluent des films Témoin, Conduire Miss Daisy, Heist, State of Main et Summer of Sam, et des rôles dans des séries comme La vie continue, Penny Dreadful, ex-petite amie folle, et L’école du bien et du mal.

LuPone a fait la une des journaux à la fin du mois dernier, lorsqu’elle a déclaré qu’elle désapprouvait le casting de Kim Kardashian dans AHS 12, car elle a estimé que cela enlevait du travail aux acteurs. LuPone elle-même est apparue dans deux saisons de l’anthologie d’horreur de Ryan Myrphy et Brad Falchuk, dans le rôle de Joan Ramsey dans AHS : Couvent et en tant qu’ancienne star de Broadway Kathy Pizazz dans AHS : New York. LuPone a également collaboré avec Murphy sur la deuxième saison de Pose et pour les années 2020 Hollywood.

Plus récemment, LuPone est apparu dans le film d’horreur d’Ari Aster Beau a peuraux côtés de Joaquin Phoenix (qui incarne le personnage principal), Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson et Parker Posey. La nouvelle de LuPone rejoignant le MCU a circulé en décembre lorsqu’elle a été choisie Agatha : Coven du Chaos. LuPone a depuis partagé qu’elle n’était pas familière avec le MCU et qu’elle a dû regarder WandaVision deux fois pour « le comprendre ».